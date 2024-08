Lockton Brasil anuncia a contratação de Bruna Reis como Head of Transactional Advisory and M&A para América Latina e Caribe

A Lockton, maior corretora de seguros independente e privada do mundo, anuncia a contratação de Bruna Reis como Head of Transactional Advisory and M&A para América Latina e Caribe. A executiva chega à companhia com sua equipe, Renee Bradbury, Gabriela Coelho e Luis Melo, para liderar a nova unidade de negócios voltada para fusões e aquisições (M&A), um segmento estratégico que inclui soluções de seguros para passivos transacionais, incluindo Reps & Warranties, e a consultoria de riscos associados a transações de M&A.

Com uma sólida trajetória na área de Private Equity e M&A, Bruna Reis traz consigo mais de uma década de experiência adquirida na Marsh Brasil, onde ocupou posições de destaque e consolidou sua carreira. Na Lockton Brasil, Bruna terá o desafio de implementar e estruturar a nova área de negócios, visando oferecer aos clientes uma abordagem inovadora e eficaz na gestão de riscos e passivos em operações de M&A. Sua missão inclui a criação de soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada transação, proporcionando maior agilidade nas negociações entre compradores e vendedores e um processo mais eficiente.

“Estou entusiasmada com o novo desafio na Lockton Brasil. Minha expectativa é desenvolver uma unidade de negócios sólida que ofereça soluções diferenciadas para os clientes, garantindo maior tranquilidade e segurança em seus processos de M&A”, finaliza Bruna.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.