Sincor-SP apresenta para o Procon-SP atuação irregular das empresas Loovi e LTI Seguros

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, e a Comissão Jurídica da entidade, representada pelos advogados Edson Fecher e Vivien Lys, promoveram uma reunião no dia 20 de fevereiro no Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que tem como principal missão equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores

Os representantes do Sincor-SP foram recebidos pelo Dr. Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP, acompanhado de Renata Reis, coordenadora das Áreas Técnicas da D.A.O.C. (Diretoria de Atendimento e Orientação ao Consumidor), e Carina Minc, supervisora da Área Técnica de Assuntos Financeiros e Habitação. Na reunião, apresentaram a propaganda enganosa e atuação irregular das empresas CW Technology, que tem como nome fantasia Loovi Seguros, e LTI Seguros.

“As práticas dessas empresas representam abusividade contra os consumidores, pois violam as regras tanto dos Código de Defesa do Consumidor quanto da Susep e, principalmente, resultam em reclamações administrativas no Procon, que em relação às duas empresas têm crescido exponencialmente nos últimos meses”, afirma Dra. Vivien Lys.

O diretor do Procon-SP apresentou que no início de 2024 a instituição já contabilizava denúncias contra as empresas, especialmente contra a Loovi, e comparou que em janeiro de 2025 a quantidade de reclamações contra essas empresas quadruplicou.

“Embora essas duas empresas estejam sediadas em Belo Horizonte-MG, aqui no estado de São Paulo já existem consumidores lesados por ambas. Em razão dessas evidências, o diretor garantiu que vai adotar medidas administrativas em relação a ambas por meio dos protocolos internos do Procon de São Paulo”, informa a advogada do Sincor-SP.

Fonte: Sincor-SP