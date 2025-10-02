Nova regra da ANTT reforça importância do seguro para o transporte rodoviário de cargas

Resolução nº 6.068/2025 exige contratação de seguro por transportadores e impacta diretamente a logística nacional – O Brasil conta com cerca de 2,2 milhões de caminhões em circulação e o transporte rodoviário responde por mais de 60% da movimentação de cargas no país, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Em meio a esse cenário, a Agência Nacional de Transportes reforçou, por meio da Resolução nº 6.068/2025, a obrigatoriedade do seguro para transportadores rodoviários de cargas, medida que deve impactar diretamente transportadoras, embarcadores e operadores logísticos em todo o país e reforça o papel estratégico do seguro na proteção de frotas.



“Com a nova lei, os embarcadores passam a exigir que transportadoras tenham uma apólice de RCV para terceiros. Caso contrário, o emissor do MDF-e precisará contratar esse seguro, o que impacta diretamente nos custos da operação. Essa medida reforça a importância do seguro como elemento essencial de uma logística moderna e eficiente. Em um setor que depende de previsibilidade e performance, contar com coberturas adequadas é fundamental para mitigar riscos, proteger ativos e garantir a continuidade das operações”, explica Anderson Dineis, Gerente de Negócios (TruckPag Seguros) da TruckPag, startup de meios de pagamento com soluções completas para frota pesada.



Para se ter uma ideia, as coberturas disponíveis no mercado variam desde apólices que protegem os caminhões em caso de acidentes ou sinistros, incluindo danos ao veículo, condutores, passageiros e terceiros envolvidos, até opções mais específicas, como seguros apenas para terceiros. A escolha vai depender do perfil da transportadora e do nível de proteção desejado. “Os benefícios são inúmeros, mas o principal é garantir que, em situações delicadas como colisões ou perda de carga, o condutor e a transportadora tenham respaldo financeiro e atendimento técnico imediato”, explica Dineis.



Além da cobertura em si, o mercado de seguros na logística tem investido em um suporte mais personalizado para as empresas. Segundo o executivo, transportadoras têm buscado por serviços que vão além da apólice tradicional, como treinamentos personalizados para motoristas realizados dentro das próprias instalações, além de monitoramentos preditivos que ajudam a minimizar riscos operacionais. “Estamos falando de iniciativas que contribuem com o controle da fadiga dos motoristas e a prevenção de acidentes. É isso que as transportadoras esperam hoje: algo mais próximo e personalizável”, destaca.

Outro movimento que vem ganhando espaço no setor é o uso de inteligência artificial para a avaliação de riscos, precificação mais precisa e monitoramento de incidentes. Essas tecnologias permitem uma gestão mais estratégica, conectada à performance da frota e à redução da sinistralidade. “Além do uso da IA, é fundamental incentivar programas e boas práticas junto aos funcionários, reforçando que o seguro está alinhado à digitalização do setor e à valorização da segurança e do desempenho operacional”, complementa o gerente.



A expectativa é que a procura por seguros continue crescendo nos próximos anos, impulsionada não apenas pelos riscos da operação, mas também por uma maior conscientização sobre a importância da proteção para a sustentabilidade do negócio. Em especial, o seguro de cargas tem ganhado protagonismo diante de um cenário logístico ainda instável no país.

“Mais do que um contrato, o seguro se consolidou como uma solução estratégica integrada à gestão das transportadoras. Ele contribui para a segurança, continuidade e competitividade em um setor que movimenta boa parte da economia brasileira sobre rodas”, finaliza Dineis.



Sobre a TruckPag:



A TruckPag é uma startup de meios de pagamento com soluções completas para frota pesada. A empresa oferece um cartão para controle dos gastos de abastecimento das frotas e gestão de manutenções, a tag de pedágio, além do TruckPag Bank, solução bancária que disponibiliza o Gestão de Despesas. Por meio da plataforma proprietária, a empresa permite que os gestores tenham visibilidade dos postos de gasolina nos trajetos, valores de combustível em cada um, além de gerar relatórios das frotas baseados em dados, entre outras funcionalidades. Fundada em 2019 em formato 100% bootstrapp, a empresa é liderada por Kassio Seefeld, fundador e CEO, e hoje totaliza mais de 120 mil transações de abastecimento por mês. Acesse o site da empresa e saiba mais.

Foto: Anderson Dineis, Gerente de Negócios (TruckPag Seguros) da TruckPag. Crédito da imagem: Divulgação TruckPag.

