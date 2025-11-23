A Lei 15.040 entre em vigor à partir de 11 de dezembro, mas não se preocupe porque temos uma solução para você se atualizar!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) oferece um workshop gravado com 6 painéis apresentados por advogados especialistas em Direito do Seguro. No conteúdo são apresentados e debatidos os impactos da Nova Lei do Seguro nos Contratos com ênfase no Seguro de Danos, Seguro de Vida, Agravamento do Risco, Regulação de Sinistros e na Prescrição.

WORKSHOP EAD DE DIREITO DO SEGURO – NOVO MARCO LEGAL

A Nova Lei do Seguro X Principais mudanças em itens relevantes do Contrato de Seguro…

Composto por 06 Módulos de 1h30 cada (Carga Horária total de 9h00)

Composto por 06 Módulos de 1h30 cada (Carga Horária total de 9h00)

Programa:

I Módulo: O Contrato de Seguro: Conceito, Definição e Elementos (Interesse segurado e risco)

Palestrante: Dra Luiza Perrelli Bartolo, Sócia do escritório BBRR Advogados

II Módulo: Novas Regras do Agravamento do risco.

Palestrante: Dra Cirlene Silva Siqueira, Advogada Sócia do Escritório

Peres Filho Sociedade de Advogados

III Módulo: Sinistros, Regulação e Liquidação – Direitos, deveres e prazos das partes envolvidas.

Palestrante: Dra Graziela Velasco – Advogada no escritório Graziela Vellasco

Advocacia e Consultoria Jurídica

IV Módulo: Regras Específicas de Seguros de Danos.

Dra Jaqueline Wichineski Santos, Advogada Sócia Proprietária na JWS Advocacia

V Módulo: Regras Específicas de Seguros de Vida

Dr. Sandro Raymundo – Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da da Comissão

de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)

VI Módulo: Prescrição do Contrato de Seguro.

Palestrante: Dr Thiago Leone Molena, da TLM Advogado