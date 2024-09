Julho Neon ilumina o Brasil e conquista mais de 176 milhões de pessoas com mensagem sobre Saúde Bucal

Promovida pela SINOG, Campanha iluminou pontos turísticos em diversos locais do País, ofereceu atendimento Odontológico gratuito em comunidades e contou com ações na Avenida Paulista e em cinemas – A Campanha Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, promovida pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), superou todas as expectativas em 2024, alcançando mais de 176 milhões de pessoas em todo o País. Com um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior, a iniciativa consolidou-se como a maior Campanha de conscientização sobre Saúde Bucal do Brasil.

Ao longo do mês de julho, a Campanha iluminou diversos pontos turísticos icônicos do Brasil, como o Cristo Redentor e o Maracanã, no Rio de Janeiro; a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, a Biblioteca Mário de Andrade, o Viaduto do Chá, o Pateo do Collegio, sede da SINOG, em São Paulo, entre outros pelo Brasil.

“O principal objetivo da Campanha é conscientizar as pessoas sobre a importância da Saúde Bucal contínua, promovendo a prevenção e o cuidado ao longo de toda a vida,” explica Dr. Roberto Cury, Presidente da SINOG. “Queremos aculturar o brasileiro de forma leve e educativa sobre a importância da Saúde Bucal e a relevância do Julho Neon”, enfatiza.

Além dos pontos iluminados, a Campanha também promoveu atendimento Odontológico gratuito a mais de 5 mil pessoas em comunidades de Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), entre outras cidades por todo o Brasil. A ação contou com apoio das Associadas Doctor Clin, Hapvida e OdontoGroup, para levar o atendimento com seu respectivos Odontomóveis a regiões carentes, além de distribuição de kits de higiene bucal para a população.

Sorrisos em ação

Além de ações sociais, a Campanha Julho Neon entrou na vida do cotidiana dos brasileiros com estratégias de marketing diversas. Com a iniciativa “Sorriso Neon”, com o patrocínio da Odontoprev, o Movimento capturou fotos de sorrisos no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, e exibiu as fotos em cinco relógios digitais na Avenida Paulista, alcançando mais de 341 mil pessoas.

A Metlife, uma das Associadas da SINOG, por sua vez, patrocinou a Campanha em cinemas, exibindo em 8 complexos, com o total de 16 salas, um filme exclusivamente produzido para o JN, na pré-estreia de “Deadpool & Wolverine”, visto por 17,6 mil espectadores. Pelo quarto ano consecutivo, o time de futebol do Flamengo, mais uma vez, apoiou a causa, entrando em campo durante o jogo contra o Cuiabá com uma faixa especial de incentivo aos cuidados com a Saúde Bucal.

Além destas diversas ações, a Dental Speed, a Humana Odonto e a Porto Seguro Saúde levaram o Movimento aos consultórios de Dentistas de vários lugares do Brasil. As Operadoras Associadas, Humana Odonto e Porto nomearam vários Dentistas de suas respectivas Redes Credenciadas como Embaixadores Julho Neon, com a entrega de jalecos e bóttons. Já a Dental Speed apoiou o Movimento JN, distribuindo mais de 10 mil bótons em todo o Brasil.

Do consultório para as redes

Os canais virtuais não ficaram de fora da Campanha, que elegeu mais 30 Dentistas Embaixadores para participarem dessa edição, presenteando-os com jalecos e bótons que, por meio de vídeos em suas redes sociais, ajudaram na divulgação da Campanha.

Além disso, o Julho Neon contou com a participação do Embaixador Tio Paulo (Dr. Paulo Bonavides), Dentista e influenciador que é referência como profissional da área, ao ensinar, de uma forma descontraída, como fazer uma escovação apropriada e cuidar dos dentes, principalmente em crianças e suas famílias.

Além dele, foram nomeados Embaixadores Julho Neon nomes como Dra. Adriana Araujo, Dentista e Diretora de Operações Nacional da Amil Dental; Dr. Alberto de Oliveira Pereira Filho, Dentista e Gerente de Operações do Grupo Athena Saúde; Dr. Alexandre Gabrielli, Dentista e Superintendente de Prestadores Odonto da SulAmérica; Dra. Daniela Mendes, Dentista e Gerente de Auditoria, Contas Clínicas e Credenciamento da OdontoGroup; Dra. Daniela Rossler, Dentista e Coordenadora de Credenciamento da Porto Seguro Odonto; Dr. Fábio Nogi, Dentista e Head da Unimed Odonto; Dr. José Maria Benozatti, Dentista, Consultor e Responsável Técnico da Odontoprev; Dr. Luis Danilo Maurici, Dentista e Superintendente de Planos Odontológicos da MetLife; Dr. Roberto Passos, Dentista e Diretor de Operações da HapVida Interodonto; Dr. Walter Coriolano Junior, Dentista e Diretor Administrativo da Crown Odontologia.

“A Saúde Bucal precisa ser vista como essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. A missão da SINOG é mudar a percepção da sociedade, da Classe Odontológica e do Poder Público sobre a urgência de colocar essa questão no topo das prioridades para o futuro dos brasileiros”, diz Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG. Dra. Fernanda Ceneviva, Superintendente da SINOG ressalta ainda que essas iniciativas buscam não apenas promover a Saúde Bucal, mas também destacar a importância do acesso a Cuidados Odontológicos de qualidade para todos os brasileiros.

Participação recorde das Operadoras Associadas

Como parte importante no alcance das mais de 176 milhões de pessoas espalhadas em todo o País, as Operadoras Associadas tiveram papel fundamental nesta edição do Movimento, seja apoiando com ações, compartilhando os materiais ou engajando em suas redes sociais. Somente neste ano, o crescimento da participação das Operadoras na Campanha foi de aproximadamente 700%. Somando o alcance proporcionado em ações realizadas pelas Operadoras junto às redes sociais da SINOG o número atingiu quase 49 milhões de alcance.

“A participação das Associadas é fundamental. Este ano conseguimos engajar um número muito maior que dos anos anteriores com quase 49 milhões, com a certeza que ainda podemos melhorar muito. Algumas das grandes Operadoras não atingiram a capacidade máxima do seu engajamento, mas estamos certos que no próximo ano, vamos melhorar muito mais a mobilização de todas as Associadas”, afirma, Dr Roberto Cury.