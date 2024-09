Inteligência artificial e cibersegurança como aliadas da saúde são temas do 27º Congresso Internacional UNIDAS

Realizado em Florianópolis entre os dias 27 e 29 de novembro, evento vai reunir mais de 70 palestrantes nacionais e internacionais para debater a inovação no setor das autogestões Painel de abertura contará com a participação de Paulo Roberto Rebello Filho, diretor da ANS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – realizará, de 27 a 29 de novembro, no CentroSul Florianópolis, em Santa Catarina, o 27º Congresso Internacional UNIDAS. Com o tema “Inovação Impulsionando o Propósito das Autogestões”, o evento terá um formato arena, com quatro palcos simultâneos e mais de 30 horas de conteúdos exclusivos sobre o universo da saúde suplementar. Serão abordadas questões como o impacto da inteligência artificial, telemedicina e cibersegurança na transformação do mercado de saúde, bem como as implicações dessas inovações na ética, regulamentação e governança.

A tecnologia tornou-se indispensável no dia a dia. Quando falamos em saúde, ela se torna uma grande aliada, proporcionando maior eficiência operacional ao otimizar processos, reduzir custos e melhorar a qualidade do atendimento e experiência dos consumidores. No entanto, ela também traz desafios, como investimentos em infraestrutura, questões de privacidade e segurança de dados, além da necessidade de adaptação dos profissionais de saúde a novas ferramentas, como inteligência artificial, big data e telemedicina.

Esses pontos serão abordados no painel “Como o uso da tecnologia pode tornar nosso mercado mais eficiente, quais os desafios e oportunidades para sustentabilidade do setor”, com a participação do Diretor-Presidente e de Gestão, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Rebello Filho; Gustavo Ribeiro, Presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge); Breno Monteiro, Presidente da Confederação Nacional de Saúde; Mirocles Campos Véras Neto, Presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB); Vera Valente, Diretora Executiva da Federação Nacional de Saúde (FENASAÚDE); Antonio Britto Filho, Diretor Executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAPH); Francisco Balestrin, Presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Demais Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (Sindhosp) e Cesar Higa Nomura, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). A moderação será de Anderson Mendes, Presidente da UNIDAS.

“Discutir como utilizar a tecnologia de forma eficaz para melhorar a eficiência do mercado e garantir a sustentabilidade do setor é essencial para enfrentar os desafios atuais e futuros”, afirma Mirocles, da CMB. O diretor da ANS, Paulo Rebello, concorda sobre a importância da tecnologia e ressalta: “os avanços tecnológicos na área da saúde trarão mudanças significativas na forma de tratamento de doenças, com um prognóstico otimista: poderemos viver mais e com mais qualidade de vida. Ao mesmo tempo, os custos incrementais desses avanços tecnológicos trazem impactos à sustentabilidade do setor, de forma que o diálogo se torna fundamental, a fim de equacionarmos esses pontos, tornando a tecnologia uma aliada em termos de qualidade assistencial e de sustentabilidade econômico-financeira”, diz.

Painéis e Discussões sobre Inovações Tecnológicas

Entre as inovações tecnológicas debatidas está a Inteligência Artificial (IA), que tem sido uma aliada na análise de grandes volumes de dados médicos, previsão de doenças e personalização de tratamentos. O painel “Novos Modelos de Gestão de Saúde com IA” discutirá os desafios dessa tecnologia, como a segurança e privacidade dos dados, a integração com sistemas existentes, e a adaptação dos profissionais de saúde às novas formas de trabalho. Alexandre Fioranelli, Diretor de Normas e Habilitação de Produtos da ANS, será o moderador deste painel que contará com a participação de Marina Shizuko, diretora técnica da Amagis Saúde e membro da Diretoria Executiva da UNIDAS e Viviane Lourenço, consultora de inovação e diretora de gestão da ABQV saúde digital.

Outro destaque será o painel “Health IT na Era Digital: Sinergia entre Inteligência Artificial, Cibersegurança e a Transformação da Saúde”, com a participação de André Luiz Villas Bôas e Silva, Digital Health Strategic Relations Executive, da MV, Saúde Digital, que irá discutir a importância da cibersegurança no contexto da digitalização crescente. “A IA está sendo usada não apenas para detectar e mitigar ameaças cibernéticas, mas também para prever ataques futuros com precisão impressionante, sendo um avanço significativo na cibersegurança, especialmente no contexto da transformação digital na saúde, onde a proteção de dados sensíveis é crucial”, diz.

Como o avanço tecnológico está revolucionando a saúde em diversos níveis, desde o diagnóstico e tratamento até a administração e gestão dos serviços de saúde será o tema do painel “Uso da tecnologia na Saúde – abordagem central”. O moderador Maurício Nunes da Silva, Diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, ressalta que, no caso da saúde, um medicamento, um equipamento, assim como a inteligência artificial, é um importante aliado para se entregar valor em saúde para os beneficiários. “Veja, hoje, por exemplo, o uso da AI em exames diagnósticos. Já há estudos que mostram o quão eficaz são as análises de imagens de tomografias por meio de algoritmos. Estudos mostraram a redução de ‘falsos negativos’ e ‘falsos positivos’ em alguns tipos de cânceres, como mama e pulmão”, conta. O tema ainda será abordado por Luiz Gustavo Kiatake, representante no Comitê de Padronização do TISS (COPISS) da ANS, ex-Presidente e Diretor de Relações Institucionais da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS); e a Angela Freitas – CIO da J&J MedTech Brasil.

Foco nas Autogestões

O evento também trará um olhar especial para as autogestões, que atualmente atendem cerca de 3,93 milhões de beneficiários, e sobre como essas inovações tecnológicas estão sendo aplicadas. No painel “Inovações Transformadoras nas Autogestões: Histórias de Sucesso”, gestores e profissionais de saúde discutirão os desafios, estratégias e impactos dessas inovações, proporcionando insights valiosos para outras instituições que buscam aprimorar seus serviços. A mesa terá participação de Juliana Albuquerque, Gerente de Saúde na Cemig, que falará sobre os cuidados paliativos aos pacientes com doenças ameaçadoras da vida. “Iremos mostrar como implementar uma linha de cuidado certificada internacionalmente que já aferiu resultados importantes no aumento da qualidade de vida e bem-estar dos pacientes, melhor controle dos sintomas e otimização dos custos”, conta. O moderador, Marco Souza, Gerente de Rede Credenciada na Vivest e Superintendente da UNIDAS São Paulo, se diz um entusiasta na área da saúde e acredita que “dividir os conhecimentos de iniciativas de outras filiadas será um incentivo para as demais.”

Público 50+

Quando se fala em tecnologia, é preciso ter uma atenção especial aos beneficiários com mais idade. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de idosos na população quase duplicou entre 2000 e 2023, com reflexo na saúde suplementar. No caso das autogestões, hoje, cerca de 30% dos beneficiários são da terceira idade – número cinco vezes maior do que uma seguradora. Esse tema será explorado no painel “Inovação e Comunicação: conectando-se com o público 50+ através da tecnologia”, que conta com a participação de Jorge Rocha Neto, especialista em marketing para público 50+ e fundador da Futuro 50+, empresa de consultoria e Longevidade, Diversidade de Gerações e Produtividade; e de Maria Alice Mello Chaves, médica auditora na Amagis Saúde. “Precisamos do engajamento, do comprometimento do beneficiário, principalmente para o uso consciente do plano de saúde, onde ele entenda que prevenção gera bem-estar, que é melhor investir na saúde que tratar a doença. E isso só vem com uma comunicação eficaz”, diz o moderador do painel, Carlos Alberto Siqueira Gomes, Assessor da Presidência da Saúde Petrobras e Diretor de Comunicações da UNIDAS. Segundo Jorge Rocha Neto o público 50+, com sua vasta experiência e sabedoria, merece abordagens de comunicação que valorizem suas necessidades específicas e promovam uma conexão genuína e eficaz. “Temos que explorar como as tecnologias modernas podem melhorar a acessibilidade e personalização dos serviços, mostramos nosso compromisso em incluir todas as gerações na revolução digital da saúde”, diz.

Ética e Governança na Era da Inteligência Artificial

Em meio aos avanços tecnológicos, surgem ainda questões críticas relacionadas à ética e à governança. Afinal, o uso responsável e ético de IA na saúde é vital para garantir que os benefícios dessas tecnologias sejam plenamente realizados sem comprometer a segurança, a privacidade e os direitos dos pacientes. No painel “Ética e Governança em Inteligência Artificial na Saúde: Desafios e Oportunidades” convidados abordarão como essas ferramentas estão transformando o setor de saúde, permitindo diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados, otimização de processos administrativos e melhoria dos resultados clínicos, e explorar como as organizações podem navegar pelos complexos desafios éticos e de governança associados ao uso de IA na saúde. “A IA é uma ferramenta que vem crescendo em todos os campos e não seria diferente no ramo de Governança em Saúde, e conforme informações da OMS, essa tecnologia vem contribuindo com a saúde de pessoas no mundo todo, utilizada em diversos segmentos, desde o atendimento clínico até a Gestão de Sistemas de Saúde”, diz a moderadora Lenise Barcellos de Mello Secchin, Secretária Executiva da ANS.

As inscrições já estão abertas, com preços diferenciados para gestores de autogestões e, preços promocionais até 30/09.

Programação sujeita a alterações

27º Congresso UNIDAS

Quando: 27 a 29 de novembro

Onde: CentroSul Florianópolis | Av. Gov. Gustavo Richard, 850, Centro, Florianópolis – SC

Programação: 27º Congresso UNIDAS

Inscrições: 27º Congresso Internacional UNIDAS – Inovação impulsionando o propósito das autogestões em Florianópolis – Sympla

Sobre a UNIDAS

A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – é uma entidade associativa sem fins lucrativos, representante das operadoras de autogestão do Brasil – segmento da saúde suplementar em que a própria instituição é a responsável pela administração do plano de assistência à saúde oferecido aos seus empregados, servidores ou associados e respectivos dependentes. Atualmente, a UNIDAS congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas nos Estados e no Distrito Federal.

Ciente do seu compromisso de discutir a saúde suplementar, a entidade tem como objetivo fortalecer a competitividade das autogestões, levar soluções e conhecimento para as instituições e atuar permanentemente junto às agências reguladoras – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, entre outras instâncias governamentais. Anualmente, dois grandes eventos são promovidos – o seminário e o congresso, ambos com o intuito de difundir conhecimento, promover a troca de informações e incentivar o debate sobre gestão de saúde.