Insurtech Brasil 2024 começa nesta quarta-feira

O Insurtech Brasil 2024 – considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador – começa nesta quarta-feira, dia 03 de julho, no Amcham Business Center, em São Paulo. Em sua 7ª edição, o encontro debaterá temas relevantes para o desenvolvimento do setor como Sandbox, Embedded Insurance, Inteligência Artificial e Open Insurance. A partir das 9h, o evento começa com a palestra “8 anos de Insurtech Brasil: a evolução das insurtechs no país”, que será ministrada por José Prado, CEO do evento e diretor da Associação Brasileira de Insurtech. “Vou fazer uma breve reflexão sobre como as coisas mudaram ao longo dos últimos anos. A tecnologia evolui muito e hoje as preocupações são bem diferentes do que eram a quase uma década”. Na sequência, às 09h15, a diretora Técnica da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Júlia Lins, sobe ao palco para apresentar ao público a visão da autarquia, seguida de um vídeo exclusivo do superintendente, Alessandro Octaviani, fazendo um breve balanço do setor, destacando avanços e analisando futuros desafios.

Ainda pela manhã acontecerá o “Painel CEOs: tendências e inovações na voz das lideranças do mercado”, que reunirá três C-levels de segmentos diferentes do mercado. Por volta das 10h, estarão no palco Roberto Ciccone, VP Comercial & CRO da TransUnion; Pedro Farme, CEO Brasil da Guy Carpenter e Mauro Levi D’Ancona, co-founder & CEO da 180 Seguros. O debate será mediado por José Prado, CEO do evento e diretor da Associação Brasileira de Insurtech.

A partir das 11h20, os debates deixam a plenária principal e passarão a ocorrer em quatro salas, sendo duas no Business Hall e as demais no Insurtech Hall. Ao longo do dia, outros 28 painéis serão apresentados, resultando em quase 30 horas de conteúdo exclusivo. A programação completa, os palestrantes e as inscrições estão disponíveis no endereço https://insurtechbrasil.com/.

A 7ª edição do Insurtech Brasil conta com apoio da TransUnion, Vindi, CSD BR, Sompo Seguros, .add, Guy Carpenter, FF Seguros, Conversu, Lina, Sensedia, Split Risk, Lefosse, Alper, Evertec + Sinqia, 180 Seguros, Guru Spoc, Pier, Suthub, Guidewire, Capgemini, Poupz, Izzidata e Smash Gift Cards.

Sobre o Insurtech Brasil

O Insurtech Brasil é considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador. Pioneiro em sua proposta, visa contribuir no desenvolvimento desse ecossistema através da oferta de insumos para a inovação e da expansão da indústria de seguros, atraindo a participação também de fintechs, varejistas e big techs. Em sua 7ª edição, deve reunir executivos e representantes de seguradoras, insurtechs, empresas de tecnologia, reguladores, além de distribuidores do varejo, bancos e do meio digital. Para saber mais, basta acessar https://insurtechbrasil.com/.