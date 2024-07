Happy Hour da Wiz Corporate aproxima executivos, imprensa e principais players do mercado de seguros

Evento da empresa, que faz parte do Grupo Wiz Co, acontecerá em 15 de agosto no Rooftop Faria Lima, com convidados de mais de 100 empresas do segmento – A Wiz Corporate, unidade de negócios do grupo Wiz Co (B3: WIZC3), dedicada à distribuição de seguros, benefícios e produtos financeiros ao mercado B2B, realizará no dia 15 de agosto a 3ª edição do seu Happy Hour, no Rooftop Faria Lima, em São Paulo. O evento tem como propósito aproximar, de forma descontraída, os principais players do mercado financeiro e de seguros, dentre executivos de seguradoras, financeiras e imprensa especializada.

Em 2023, o HH da Corporate reuniu cerca de 250 executivos e players. “Nosso Happy Hour é um evento que proporciona a oportunidade para que executivos consigam confraternizar com parceiros, clientes e com a imprensa. É o local certo para estreitar parcerias já existentes, propor novas e, porque não, até iniciar conversas para deals e pautas futuras”, revela Anderson Romani, diretor executivo da unidade.

Organizadora do evento, a Wiz Corporate é especializada nos mais diversos segmentos e atua de forma personalizada para cada um dos seus clientes, oferecendo mais de 50 soluções e tecnologia. Em 2023, a empresa emitiu mais de R$493 milhões em prêmios e atingiu R$ 102,4 milhões em receita bruta no ano.

Sobre o Grupo Wiz Co

Avaliada atualmente em R$ 1,2 bilhão na B3, a Wiz Co (WIZC3) é maior corretora de seguros independente especializada em bancassurance do Brasil. A Wiz Co atua com ampla oferta de serviços de seguro, distribuição de consórcio e crédito para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Com 51 anos de atuação, conta com mais de 1500 colaboradores distribuídos por 10 unidades de negócios: Wiz Concept, Wiz Parceiros, Wiz Conseg, Wiz Corporate, Inter Seguros, BMG Corretora de Seguros, BRB Seguros, Paraná Seguros, Omni1, e Promotiva.