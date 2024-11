Grupo Sabemi conquista Selo LGPD da Russell Bedford Brasil

Reconhecimento reafirma dedicação da companhia em atender aos mais altos padrões de conformidade e proteção das informações de seus clientes, parceiros e colaboradores – Uma das principais companhias do país no ramo de seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros, o Grupo Sabemi está celebrando mais uma conquista significativa em seu compromisso com a privacidade e a segurança de dados: o selo LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) da Russell Bedford Brasil, renomada rede global de auditoria e consultoria. O reconhecimento reafirma a dedicação do Grupo em atender aos mais altos padrões de conformidade e proteção das informações de seus clientes, parceiros e colaboradores.

Conquistada após um rigoroso processo de auditoria, a certificação atesta que a Sabemi está em plena conformidade com as exigências da LGPD, legislação que regulamenta o tratamento de dados pessoais, garantindo mais transparência e segurança nas operações. “Entendemos que a segurança e o cuidado com os dados são elementos essenciais em um mundo cada vez mais digital. Por isso, implementamos um robusto sistema de governança de dados, incluindo controles rigorosos e processos eficazes para proteger as informações pessoais que circulam em nossos sistemas”, explica a diretora executiva de Planejamento Estratégico e Compliance, Eliana Schwingel Diederichsen.

Selo LGPD

O selo LGPD da Russell Bedford Brasil é concedido a empresas que seguem práticas rigorosas de compliance e governança de dados, assegurando que todos os processos estejam adequados às diretrizes da legislação. Mais do que uma obrigação legal, a adequação à LGPD é uma vantagem competitiva nas áreas de atuação do Grupo Sabemi, que têm a confiança como pilar fundamental. “A certificação pela Russell Bedford Brasil é um marco importante pois demonstra que estamos comprometidos em garantir a privacidade de todos que confiam na Sabemi”, ressalta o diretor executivo de Seguros da companhia, Rodrigo Pecoraro. “Com ela, avançamos na jornada de proteger, com ainda mais rigor, os dados pessoais dos nossos clientes, parceiros e colaboradores”, complementa o diretor executivo de Serviços Financeiros, Rodrigo Severo.

Sobre a Sabemi

O Grupo Sabemi atua há mais de 50 anos no ramo de seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros. Presente em todo o Brasil, a companhia tem como foco a proteção e a segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de dois milhões de segurados. Para isso, conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os principais reconhecimentos do Grupo, estão premiações na área de gestão de pessoas como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB. Saiba mais em @sabemibrasil.

Foto: Sede do Grupo Sabemi em Porto Alegre (Foto: Divulgação)