Grupo É Seguro aposta em máster franquia para acelerar expansão da É Seguro Pay

Empresário será responsável por explorar e apoiar as franquias da sua região – O Grupo É Seguro está em plena expansão e, para alcançar praças ainda pouco exploradas com a marca É Seguro Pay – rede de distribuição de máquinas de cartão, resolveu implementar a máster franquia. O máster franqueado, com conhecimento de sua região e experiência na rede, conseguirá desenvolver melhor a localidade e oferecer suporte para as operações próximas.

O plano nacional contempla, até o momento, um máster franqueado por estado e um exclusivo para a cidade de São Paulo. “Esse profissional será como um agente de desenvolvimento regional, que vai fazer um acompanhamento de gestão e expansão da marca na sua área, fazendo um investimento maior e recebendo 50% de rentabilidade”, explica Adriano Oliveira, CEO do Grupo É Seguro.

Atualmente, a É Seguro Pay tem 250 unidades em operação por todo o território brasileiro e a meta é alcançar 400 em 2025, especialmente nos municipios com densidade populacional entre 20 e 70 mil habitantes.

Sobre a É Seguro Pay

É Seguro Pay, rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.