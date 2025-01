Grupo Bradesco Seguros se destaca em premiações de RH em 2024

O ano de 2024 foi de muitas conquistas para o time de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros. A área tem se destacado no mercado por sua excelência em gestão de pessoas e práticas inovadoras, reforçando o compromisso constante com o bem-estar dos funcionários e o desenvolvimento de um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo.

Os rankings da consultoria Great Place to Work foram destaque no período. Além de conquistar o selo, a companhia foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar nos rankings Nacional, Instituições Financeiras, Saúde e regionais Barueri, Rio de Janeiro e Paraná.

Outra importante conquista foi o reconhecimento do programa de mentoria ‘Caminhos’ como “Inovação do Mês de Abril”, pelo Qorus, ecossistema global que tem como objetivo reinventar e acelerar a transformação digital no setor financeiro e segurador. O ‘Caminhos’ une a conexão humana e a tecnologia. Ou seja, por meio da Inteligência artificial, cria um match entre as duplas de mentores e mentorados de acordo com perfis, baseadas em interesses em comum.

O Grupo Bradesco Seguros ainda foi finalista no Prêmio Excelência em Gestão de Pessoas 2024, do Grupo Gestão RH, que contou com mais de 300 empresas inscritas.

“Estes prêmios são um reflexo do nosso cuidado contínuo para criar um ambiente de trabalho inovador, saudável e colaborativo, e promover uma cultura organizacional que prioriza a diversidade, o bem-estar e o desenvolvimento dos funcionários”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

Assim como a área, a executiva também se destacou em diversas premiações do setor: “Executivo RH 2024”, do Portal do Garrett; “RHs Mais Admirados 2024”, na categoria Destaques Regionais São Paulo, do Grupo Gestão RH; “Melhor RH Sudeste 2024” e “Melhor RH Brasil 2024”, da plataforma Melhor RH e CECOM (Centro de Estudos da Comunicação).

“Fico honrada com esses prêmios, que simbolizam a dedicação de uma carreira construída sob muito propósito. Mas, esses reconhecimentos não são só meus, e sim de todo o meu time, que trabalha para uma comunidade de mais de 8 mil funcionários do Grupo Bradesco Seguros”, celebra Valdirene.

Além da executiva, o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, também foi destaque na premiação “Melhor RH Sudeste 2024”, como um dos CEOs mais relevantes na região.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.