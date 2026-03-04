Grupo Bradesco Seguros realiza a 10ª edição do Insurance & Innovation Talks com foco em inovação em saúde

Evento gratuito e híbrido acontecerá no Rio de Janeiro, em parceria com a Beep Saúde e a FIRJAN – O Grupo Bradesco Seguros promove, no dia 10 de março, das 14h às 16h30, a 10ª edição do Insurance & Innovation Talks. Com o tema “Saúde em Movimento: cuidado que acompanha, não espera”, o encontro marcará uma edição especial dedicada à inovação no segmento de saúde, abordando prevenção, acesso e a transformação da experiência ao longo da jornada do paciente.

O evento será realizado em formato híbrido, com vagas presenciais limitadas, na sede da Beep Saúde, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e contará com a parceria da própria Beep e da FIRJAN.

Como celebração da 10ª edição, o debate amplia o olhar sobre o cuidado para além dos espaços tradicionais, explorando como diferentes atores do ecossistema vêm integrando tecnologia, dados e novos modelos de atendimento para tornar a saúde mais acessível e centrada no paciente.

“Ao chegar em uma nova edição, o Insurance & Innovation Talks reforça seu papel como espaço de diálogo sobre os principais movimentos que impactam o setor. Discutir inovação em saúde é olhar para soluções que aproximam o cuidado das pessoas e contribuem para uma jornada mais fluida e preventiva”, afirma José Loureiro, diteror de Inovação do Grupo Bradesco Seguros.

Programação

14h00 | Welcome coffee

14h30 | Abertura – Boas-Vindas

14h40 | Cuidado, Acesso e Experiência: os Desafios e Oportunidades da Saúde

Labruna Romão, Superintendente Sênior (Bradesco Seguros), Juliana Santos, PMO de Inovação (mediadora), e Luiz Humberto Werdine, coordenador de produto/medicina na FIRJAN

15h10 | Como a tecnologia está transformando a jornada de saúde

Gustavo Mariozzi, COO da Beep

15h35 | Break

15h45 | Perspectivas e Caminhos para o Futuro da Saúde

Painel com representantes da Bradesco Seguros, Beep Saúde e FIRJAN, incluindo Thais Jorge de Oliveira e Silva, Felipe Szuster (mediação), Fernanda Spaziani, Diretora de Dados da Beep, e Juliana Fontanezi, coordenadora da saúde digital e do hub de saúde FIRJAN SESI

Serviço

Evento: Insurance & Innovation Talks – 10ª edição

Tema: Saúde em Movimento: cuidado que acompanha, não espera

Data: 10 de março

Horário: das 14h às 16h30 (welcome coffee a partir das 14h)

Formato: Híbrido (presencial + online) – vagas presenciais limitadas

Local: Beep Saúde – Rua Praia de Botafogo, 501, 7º andar – Botafogo, Rio de Janeiro

Inscrição gratuita: https://www.sympla.com.br/evento/insurance-innovation-talks-10-edicao-saude-em-movimento-cuidado-que-acompanha-nao-espera/3317005?algoliaID=c935ef3b00cf805f1212adce3d0f1291

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: José Loureiro, diteror de Inovação do Grupo Bradesco Seguros