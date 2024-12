Grupo Bradesco Seguros passa mensagem inspiradora em sua nova campanha de final de ano

Ao som de ‘Somewhere Over The Rainbow’, companhia destaca o papel da amizade entre um simpático ETzinho e uma menina, em filme criado pela AlmapBBDO.

Assista ao filme: https://youtu.be/mrA1morU3cA?si=IBP1bwV70ac5jvuM

O Grupo Bradesco Seguros traz uma mensagem inspiradora para esse fim de ano. Dessa vez, a companhia conta com a ajuda de um personagem inédito em suas campanhas: um simpático ETzinho, vindo de um planeta bem distante. No filme criado pela AlmapBBDO, intitulado ‘A Busca’, a criaturinha passa por diversos planetas até chegar à Terra, onde encontra uma menina. Ao longo da jornada, a amizade entre os dois se intensifica e ambos passam a fazer todas as atividades juntos, desde brincar no quintal, contar histórias até montar a árvore de Natal.

Com o fim da jornada, a nave espacial que trouxe o ETzinho à Terra parte em direção a outros destinos, mas, para a surpresa da menina, ele fica, pois foi em nosso planeta onde ele encontrou a verdadeira amizade e alguém com quem se pode contar em todos os momentos. A canção ‘Somewhere Over The Rainbow’ dá o tom à história, que tem o fim do vídeo narrado pela atriz Zezé Motta.

“Nossa principal estratégia com ‘A Busca’ é destacar ainda mais entre as pessoas os sentimentos de união e amizade, ao passar a ideia de que o Grupo Bradesco Seguros estará sempre ao lado em todos os momentos. Aproveitando também o período das Festas, gostaríamos que esse filme inspire todas as pessoas e que seja compartilhado entre amigos e familiares, mostrando que l a vida é melhor quando temos alguém para compartilhar nossos momentos”, destaca Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

“Se pudéssemos explorar todas as galáxias e visitar os planetas mais distantes, com certeza não encontraríamos uma vida tão incrível quanto a que temos aqui na Terra. Essa é a mensagem que queremos transmitir neste Ano Novo com esse curta-metragem para Bradesco Seguros”, comenta Daniel Chagas Martins, diretor de criação na AlmapBBDO.

Produzida pela Don’t Touch MY Soda, com direção de Felipe Mansur, a campanha estreou no último domingo, 1º de dezembro, e terá vigência ao longo do período das festas de fim de ano e abrangerá TV aberta, digital e OOH.

Ficha Técnica

Agência: AlmapBBDO

Anunciante: Bradesco Seguros

Título: A Busca

Produto: Institucional

Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu

CCO: Luiz Sanches e Pernil

Diretores de Criação: Daniel Chagas Martins, Daniell Rezende e Daniel Oksenberg

Criação: Daniel Chagas Martins, Daniell Rezende e Daniel Oksenberg

Produção Audiovisual: Diego Villas Bôas, Charles Nobili, Amanda Arcaro e Marlette Cella.

Atendimento: Maysa Oliveira, Daniela Teixeira, Fabíola Loureiro, Yohanna Maia, Camila Reis, Gabriela Leal, Karina Cabral, Marina Nascimento, Kauan Mattos, Gabriella Faria

Comunity Manager: Nayara Carvalho

CSO: João Gabriel Fernandes

Planejamento: Rafael de Andrade, Bruna Trevizan Pinge, Lucieide Oliveira e Lucas Carvalho

CDMO: Rafaela Alves

Mídia: Mel Carvalho, Ana Carolina Campos, Diego Bonatti, Leonardo Montuori, Fernanda Mariano, Milena Hellen dos Santos, Beatriz Tavares, Tom Martins e Beatriz Lima.

Produtor Gráfico: José Roberto

Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro

Finalização: AlmapBBDO

Tratamento de Imagem: Triple A

Revisão: Eliana Pavan

Art Buyer: Tereza Setti, Stephanie Biekarck

Produção executiva: Notorious

Fotógrafo: Mauricio Nahas

Agente: Fernando Machado

Coordenadora de Produção: Nana Rodrigues

Produtora de Imagem: Don’t Touch my Soda

Direção: Felipe Mansur

Produção Executiva: Maira Massullo e Michelle Lutfy

CPO (Landscape): Renata Munaretto

Coordenação de Produção (Landscape): Marina Stacciarini

Line Producers: Gabriela Andrade “Garça” e Nicoli Azevedo

Direção de Fotografia: Diego Robaldo

Direção de Arte: Taísa Malouf e Lauren Ferreira

Direção de Produção: Nani Matias

1a Assistente de Direção: Luciana Camargo

2° Assistente de Direção: Vinicius Pecine

Produção de Elenco: Claudia Secaf e Guilherme Helmuth Koch de Oliveira

Produção de Figurino: Juliana Freire Prysthon

Makeup: Eliane Regina Aptz

Fotógrafo Still: Mauricio Nahas

Montagem: Rodolpho Ponzio, AMC

Color Grading: Osmar Junior

Finalização: Fábio Abreu

VFX: NASH

VFX Supervisor: Cirilo Bonazzi

Producer: Virgini Fares / Flavia Gannam

VFX Artists:

Alice Villela

Andre Neumann

Cirilo Bonazzi

Luiz Fernando Tavares Alves

Rafael Assoni

Rafael Jimenez

Renata Prado

3D Lead: Fagmario Rodrigues

3D Artists:

Caio Sorrentino

François Puren

Tomás Piccinini

Wesley Schneider

Conform: Gabriel Bittencourt

Atriz Principal: Helena Gouvea Albernaz

Direção Musical: Musickeria

Clearence: SUBA MSK

Produção Musical: Juliano Cortuah

Arranjos: Juliano Cortuah e Duda Follmann

Aprovação do Cliente: Alexandre Nogueira, Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Carla Zavarize, Adriana de Alcântara Pacheco

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.