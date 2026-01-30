Grupo Bradesco Seguros lança clipe da versão exclusiva da música ‘You’ve Got a Friend’

Sucesso foi trilha sonora da campanha ‘A Descoberta’, lançada pela companhia para celebrar a chegada de 2026

Confira o videoclipe: https://www.youtube.com/watch?v=tjh77E4IQh8&list=RDtjh77E4IQh8&start_radio=1

A canção responsável por embalar a campanha ‘A Descoberta’ do Grupo Bradesco Seguros, ‘You’ve Got a Friend’, clássico da compositora norte-americana Carole King e famosa pela gravação de James Taylor, acaba de ganhar um videoclipe exclusivo na voz da cantora Manda.

A mensagem de afeto e conexão da campanha reforça o posicionamento da companhia como parceira em todos os momentos, embalada pela icônica música, que traduz a importância da empatia e o papel da amizade. “Poder ressignificar a nossa campanha por meio de um videoclipe é uma experiência sensacional para a nossa marca. ‘You’ve Got a Friend’ sempre será um sucesso e combinou perfeitamente com a mensagem que gostaríamos de passar para celebrar a chegada de 2026”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Com produção da Musickeria para a AlmapBBDO, as gravações ocorreram no recém-inaugurado Teatro YouTube, em São Paulo. O videoclipe dialoga com trechos do filme ‘A Descoberta’, o que torna a experiência mais próxima ao público.

Com essa nova gravação, o Grupo Bradesco Seguros repete a dobradinha de sucesso com a Musickeria, que também produziu a trilha sonora da campanha ‘A Busca’ de 2024, com o clássico ‘Over the Rainbow’, na voz de Camilla Marotti.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.