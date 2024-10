Grupo Bradesco Seguros é finalista do Prêmio Profissionais do Ano, da Globo

Filmes da Bradesco Vida e Previdência concorrem na categoria Sudeste Capitais – O Grupo Bradesco Seguros está entre os finalistas do Prêmio Profissionais do Ano (PPA), da Globo, com dois filmes da Bradesco Vida e Previdência: ‘Porta Retrato’, sobre seguro de vida; e ‘Previdência 2024’. Assinadas pela agência ALMAPBBDO, as peças concorrem na categoria Sudeste Capitais com outros oito filmes.

Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Comunicação do Grupo Bradesco Seguros, celebra e explica que, pela própria natureza do negócio, a humanização tem se tornado cada vez mais importante nas campanhas de marketing da companhia. “Ser finalista do PPA é uma honra que muito orgulha todo o nosso time. Nos dedicamos desde a adaptação da linguagem até a escolha de personagens que se conectem com o público, e temos apostado em abordagens mais leves sem deixar de transmitir o que um seguro deve oferecer, que é a confiança”, acrescenta.

Em ‘Porta Retrato’, a seguradora destaca as vantagens do seguro de vida que podem ser usadas em vida, por meio de uma reflexão bem-humorada sobre não precisar “morrer para falarem bem de você”. Já o filme ‘Previdência 2024’ é estrelado pelo jornalista Pedro Bial, que interpreta personagens em realidades paralelas para reforçar a importância da previdência privada para um futuro tranquilo, independente da opção escolhida.

Há mais de 40 anos, o PPA reconhece o talento e a criatividade na publicidade brasileira. Os vencedores desta edição serão anunciados no evento de premiação no dia 21 de novembro, em São Paulo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Comunicação do Grupo Bradesco Seguros