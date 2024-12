Grupo Bradesco Seguros é destaque na 22ª edição do Troféu JRS

Além do prêmio de Líder na América Latina, Ney Dias e Jorge Nasser são homenageados – O Grupo Segurador foi o grande destaque na noite de premiação da 22ª edição do Troféu JRS. O Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, levou o prêmio de “Segurador do Ano”; o Diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, Jorge Nasser, ganhou o “Troféu Especial Jota Carvalho”; e a Seguradora recebeu o prêmio de Líder na América Latina. A entrega das honrarias aconteceu no dia 29 de novembro, em Porto Alegre (RS).

Em seu discurso de aceitação, Ney destacou o trabalho incansável de sua equipe, representada no evento pela Superintendente Sênior de Ramos Elementares, Raquel Cerqueira, pelo Superintendente Sênior de Operações, Carlos Oliva, pelo Superintendente de Serviços e Assistência 24hs, Fábio Frasson, e pelo Superintendente Sênior Regional, Altevir Prado, que ressaltou “são mais de mil pessoas na equipe que trabalham diariamente com o intuito de fazer a diferença no dia a dia da sociedade e consumidores”.

Ney ressaltou, ainda, o potencial do mercado segurador brasileiro, que, hoje, representa 6% do PIB nacional. “O nosso setor de seguros é diferenciado e faz a diferença para milhões de pessoas no nosso país. Temos um potencial imenso para chegar a 10% ou 12% do PIB”, destacou.

Homenageado “por sua trajetória exemplar e dedicação ao setor, inspirando profissionais em todo o Brasil”, o Diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, Jorge Nasser, se disse honrado e emocionado com o reconhecimento. “Como natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, volto a uma ‘terra que amei desde guri’ e onde iniciei minha carreira profissional”, afirmou.

Nasser destacou que a Bradesco Vida e Previdência apoiou e acompanhou de perto a força e a resiliência das famílias do Rio Grande na reconstrução do estado após os eventos climáticos extremos ocorridos em abril, reforçando a solidariedade e o compromisso da empresa com a proteção dos cidadãos gaúchos. Nasser também mencionou a importância dos entes do seguro – seguradoras e corretores, além de profissionais de imprensa -, fundamentais para a difusão do seguro e da proteção na sociedade. Também representaram a Bradesco Vida e Previdência no evento o Superintendente Sênior de Negócios Anderson Mundim e o Superintendente Regional de Seguros Ederson Daronco, entre outros executivos.

Road Show

A ida dos executivos da Seguradora à cidade de Porto Alegre também foi aproveitada para a realização de mais um Road Show (das áreas de automóvel e ramos elementares), realizado na Sucursal da Companhia. Ao todo, a Bradesco Seguros recebeu mais de 25 corretores de seguros de todo o Estado do Rio Grande do Sul. O Road Show é uma oportunidade para a Seguradora apresentar seus resultados e ouvir seus corretores. Em um momento de troca, os profissionais puderam apresentar suas demandas e os pontos em que a Bradesco pode melhorar.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.