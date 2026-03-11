Grupo A12+ anuncia Ronaldo Pesso como novo gerente de Riscos Corporativos

O Grupo A12+ reforça seu time de liderança com a contratação de Ronaldo Pesso da Silveira para o cargo de Gerente de Riscos Corporativos. Com uma trajetória de mais de 25 anos no setor, o executivo chega com a missão de acelerar a expansão de carteiras estratégicas e elevar o patamar de consultoria técnica oferecida aos clientes do grupo.

É formado em Administração de Empresas, pelo Centro Universitário de Belo Hotizonte (UNI-BH). O executivo possui uma jornada profissional com passagens pela Bradesco Seguros e Sompo Seguros, além de acumular quase duas décadas na gestão corporativa da Interweg Corretora. Além do conhecimento técnico, o novo gerente destaca-se pela habilidade em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Com especializações em Coaching e Liderança para Resultados, Ronaldo terá um papel fundamental na mentoria interna e no fortalecimento do relacionamento com parceiros comerciais e corretores no Grupo A12+.

A chegada de Pesso ao grupo traz uma experiência técnica em ramos complexos, incluindo Riscos Nomeados e Engenharia, Seguros Aeronáutico e Náutico, Garantia e Responsabilidade Civil, e Transporte Internacional e Gestão de Sinistralidade. “Minha meta é aplicar a visão consultiva desenvolvida ao longo de duas décadas e meia para potencializar o crescimento sustentável do Grupo A12+. O foco será na gestão de contratos corporativos inseridos no Grupo A12+, otimizando a rentabilidade por meio de negociações estratégicas com seguradoras e clientes, além de um mapeamento rigoroso de riscos”, concluiu.

O executivo vai estar presente no estande do Grupo A12 +, na 6ª edição do Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste – CONSEGNNE. O evento acontece nos dias 13 e 14 de março, no Centro de Convenções Salvador, na Bahia.