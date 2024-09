Fundado há 20 anos, o CCPSegNews é hoje uma das referências em Cursos e Eventos no mercado de seguros!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News comemora 20 anos de atividade sempre inovando e acompanhando as tendências do mercado! – (*) Por: Ivanildo J. M. Sousa – O CCPSegNews nasceu do relacionamento com grandes especialistas do Mercado de Seguros – Para falar do Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), que foi criado em 2004, é necessário fazer uma retrospectiva em relação aos meus 37 anos de atuação no mercado de seguros e também lembrar momentos e pessoas que foram decisivas para que o setor viesse a ser o que é hoje. Quando iniciei minha trajetória como jornalista na Editora Technic Press (Revista Seguros & Riscos), a primeira pauta foi sobre Seguro Incêndio e Danos Elétricos. Foi quando conheci o saudoso amigo Miguel Roberto Soares Silva. Um corretor de seguros muito especializado no tema, professor da Funenseg (Hoje ENS) e que também tinha muito conhecimento sobre Prevenção contra Incêndios etc.

Coincidentemente, por volta de 1989, conheci outro grande especialista em regulação de sinistros e que me ajudou muito no lançamento do CCPSegNews. Estou falando do também saudoso Fábio Carbonari, com quem mantive uma parceria muito produtiva ao longo de mais de 30 anos. Nosso primeiro contato foi em um seminário sobre danos elétricos no auditório da antiga Funenseg, do qual também participava o nosso eterno “Miguelzinho”…

Por sua vez, não posso deixar de falar sobre o meu intenso contato e cobertura de eventos da Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), inclusive tendo participado dos primeiros seminários (Hilton Hotel) com muitos debates, para o desenvolvimento dos Seguros de Riscos Operacionais e Riscos Nomeados. Inclusive fui colaborador, como repórter, da Revista Gerência de Riscos. Uma publicação bimensal da Associação.

Mais adiante, 1993, já como diretor e editor do Jornal Cobertura (Depois Revista Cobertura), começei a desenvolver um trabalho que sempre quiz… Realizamos o primeiro Seminário de Seguro Garantia de Obrigações Contratuais, com o apoio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), através do saudoso Sérgio Leite Santiago, que era o gerente do setor de garantia; João Gilberto Possiede, presidente da Paraná Seguros e depois J. Malucelli Seguradora, entre outros. Nesse período, o segmento de Seguro Garantia ainda era incipiente e discutia-se as oportunidades que hoje estão aí…

Também realizamos muitos eventos em parceria com a Associação Paulista dos Técnicos de Seguros (APTS). Primeiro na gestão de Luiz Lopez Vazques (In Memorian), que foi um dos fundadores e o primeiro presidente da entidade. Nosso primeiro evento em parceria foi sobre a probabilidade de privatização do Seguro de Acidentes do Trabalho (1993), com a participação da especialista no tema Dra Therezinha de Jesus Corrêa, que atuou em uma companhia especializada em SAT (Cia Piratininga). Outro evento importante foi um Seminário sobre Previdência Privada (1993), que contou com a participação do executivo Luiz Carlos Trabuco Cappi, naquele momento, presidente da ANAPP – Associação Nacional da Previdência Privada (Extinta).

As parcerias com a APTS foram adiante na gestão de Osmar Bertacini. Esse, sem dúvida, foi um dos profissionais que mais incentivaram, tanto os eventos como a mídia especializada em seguros através de patrocínios e principalmente participando como palestrante ou mesmo ouvinte. Um dos profissionais mais atuantes que conheci no mercado de seguros. Além de eventos sobre Seguro de Vida e Acidentes Pessaoais, também realizamos sobre outros com temas, como Seguro de Automóvel, Abertura do Mercado de Resseguros etc…

Enfim, o Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) nasceu do meu relacionamento com esses e outros grandes ícones do mercado de seguros (Claro que não citei 20% deles). A cada projeto que inicio, sempre me inspiro nas ações desses eternos parceiros e tenho sempre como objetivo, pelo menos tentar colaborar com o desenvolvimento técnico dos profissionais que procuram os nossos cursos, fórum de debates, seminários, workshops e publicações. Hoje, o CCCPSegNews conta com mais de 30 colaboradores especializados em diversos temas… Agradeço a todos pelo nosso crescimento e sucesso!

O CCPSegNews foi criado em 2004 e conta hoje com mais de 30 profissionais do setor que nos apoiam através da apresentação em Fóruns de Debates, Seminários, Workshops e Cursos On Line sobre temas importantes como: Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Seguros Property, Riscos de Engenharia, Seguros Agro, Lucros Cessantes, Riscos Cibernéticos, Regulação de Sinistros, Vistoria etc. Todos os eventos concedem Certificados aos participantes. No período de 18 anos de atuação, o CCPSegNews já realizou mais de 300 eventos, trata-se de um grande diferencial da Agência Seg News por ser uma referência de especialização, já que nossos colaboradores do CCPSegNews também escrevem artigos e colaboram com a ampliação da cultura do seguro e desenvolvimento profissional do mercado…

CCPSegNews inova e lança plataforma para assinatura e acesso e Cursos e Eventos!

A nova opção de acesso aos conteúdos do Centro de Capacitação Profissional Seg News já está disponível e oferecendo várias opções em cursos e eventos gravados. Além de adquirir os cursos e eventos, o assinante também assiste aos vídeos e emite o seu certificado após a finalização de forma automática. A plataforma já conta em seu acervo com Cursos de Seguro Garantia, Análise de Balanços, Responsabilidade Civil, Riscos Patrimoniais (R.O e R.N),

Seguro de Transportes de Cargas, Fraudes no Setor de Seguros, Seminário Oil e Gás, Riscos Cibernéticos e Lucros Cessantes, I CONGRESSO SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO.

https://agenciasegnews.eadplataforma.app

Ivanildo J.M. Sousa – 35 anos de experiência e amplo relacionamento com os profissionais do mercado. Formado em Jornalismo pela Fundação Cásper Líbero, com cursos de Especialização em Seguros – Curso de Pós Graduação pela Fundação ItseMapfre e no Mercado de Capitais – IBMEC e Membro da ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência. Iniciou sua trajetória profissional no mercado de seguros como Repórter e Editor-Assistente na Revista Seguros & Riscos (1988 á 1991); foi Editor da RBS– Revista Brasileira de Segurança, publicação da Editora Technic Press; Repórter da Revista Gerência de Riscos (ABGR – Associação Brasileira de Gerência de Riscos); Repórter/Colaborador da Revista Balanço Financeiro (Grupo Gazeta Mercantil) e da Folha da Tarde/Economia, além de Fundador e Diretor de Redação da Revista Cobertura, onde atuou até 2005. Também é editor do Site e Revista Seg News. Co-autor dos livros: Dicionário de Seguros Inglês, Portugues e Espanhol (Tradução Agatha Dias); Evolução das Tecnologias e seus Impactos nas Corretoras de Seguros – Do Fax ao Marketing Digital & LGPD (Parceria com Igor Sabino); Edição do Livro Póstumo de Fábio Carbonari “Seguro de Riscos de Engenharia: Cláusulas Complexas e Sinistros” e finalmente o livro “ROCK BRASIL DE 50 Á 2000”. (*) Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News)