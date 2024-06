EZZE promove 1º CONEXÃO CORRETOR – Desmistificando o Seguro Garantia

A EZZE Seguros lança o Conexão Corretor, um projeto que visa estar cada vez mais próximo dos corretores de seguros, trazendo as novidades de mercado e soluções criadas pela seguradora para contribuir com maior agilidade, resultado e crescimento de seus parceiros. A primeira edição será no dia 12 de junho, às 10h, sobre Seguro Garantia com o tema “Desmistificando o Seguro Garantia”, um mercado que arrecadou um prêmio total de R$ 4,3 Bilhões em 2023 e no primeiro trimestre de 2024 ultrapassou R$ 1 bilhão.

O webinar contará com a participação de Luiz Paulo Lorencini, Superintendente de Subscrição de Risco da EZZE, e do Diretor Comercial de Filiais Brasil da companhia, Waldecyr Schilling.

No encontro, os participantes poderão entender como funciona, quem são os potenciais clientes e onde estão as grandes oportunidades de negócios do Seguro Garantia. O evento é direcionado a corretores que já operam com Seguro Garantia, mas principalmente, para quem deseja se aprofundar no tema.

De acordo com a mediadora do webinar, a Superintendente Comercial Filiais Brasil da EZZE, Andréia Araújo, os encontros serão mensais, sempre na segunda quarta-feira do mês, às 10h, e terão como propósito aproximar os parceiros corretores e dividir com os agentes do mercado de seguros a excelência do grupo técnico que compõem a EZZE.

“Estamos muito felizes com o nascimento do EZZE Conexão Corretor. Passaremos por todas as nossas linhas de atendimento e verticais de distribuição ao longo dos próximos meses. Começamos com Seguro Garantia, que traz como tema a desmistificação enquanto reconhecimento e colocação de oportunidades. Tenho certeza que essa primeira edição instigará nossos parceiros corretores de seguros a aprofundar essa matéria e a ficar na expectativa para o próximo encontro”, compartilha a executiva.

O Conexão Corretor foi desenvolvido para oferecer conteúdos exclusivos aos profissionais que buscam aprendizado para aplicação imediata em sua corretora de seguros e representa uma oportunidade única de interação com os especialistas das áreas técnica e comercial da EZZE, além de ser um canal direto para esclarecer dúvidas em tempo real.

SERVIÇO: Inscreva-se agora mesmo no desmistificando o Seguro Garantia: