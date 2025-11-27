X Seminário de Previdência Complementar Aborda Governança e Gestão de Riscos

A gestão de riscos e a governança estratégica serão o foco do X Seminário de Previdência Complementar, que reunirá autoridades e especialistas do setor em São Paulo, no dia 5 de dezembro (sexta-feira), das 9h às 18h, reunirá autoridades e especialistas do setor.

O evento se propõe a debater os principais cenários e oportunidades que definirão o mercado em 2026, com ênfase na alta complexidade regulatória.

A programação inclui a presença do Professor Wagner Balera, presidente do Instituto de Previdência Complementar e Saúde Suplementar (IPCOM), e da advogada Ana Paula Oriola de Raeffray diretora vice-presidente da Instituição.

Ana Paula de Raeffray, que participará do Painel II: Governança e Gestão de Riscos, ressalta a importância do tema: “Em cenários de alta complexidade regulatória, a gestão de riscos não é apenas uma exigência legal, mas um pilar estratégico indispensável para assegurar o futuro dos beneficiários.”

O tema principal abordará as estratégias essenciais para garantir a sustentabilidade, a transparência e a segurança jurídica na administração dos fundos de pensão, aspectos cruciais para a proteção dos participantes.

Como referências no campo do Direito Previdenciário Complementar, a participação de Wagner Balera e Ana Paula Oriola de Raeffray é aguardada para discutir as melhores práticas e os desafios regulatórios atuais.

O seminário se consolida como um fórum essencial para a troca de experiências e o debate de soluções inovadoras em um segmento vital para a economia e o planejamento de longo prazo dos brasileiros. Além do painel de Governança, a programação incluirá discussões sobre as tendências de investimentos, as mudanças legislativas e o impacto da tecnologia (como fintechs e inteligência artificial) na gestão dos planos de benefícios.

O evento visa capacitar gestores, conselheiros e demais profissionais para que possam navegar com sucesso no complexo ambiente regulatório imposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). A ênfase na gestão de riscos e compliance demonstra a maturidade do setor e o foco na mitigação de fraudes, erros operacionais e passivos contingentes, garantindo a longevidade atuarial das entidades.

A discussão sobre Governança e Gestão de Riscos é particularmente relevante no contexto atual de volatilidade econômica e rápidas transformações sociais. As palestras focarão em como implementar uma cultura de risco proativa, utilizando ferramentas e metodologias avançadas para identificar, mensurar, monitorar e reportar riscos de forma eficaz, cumprindo assim o papel fiduciário de zelar pelo patrimônio dos participantes.

“É fundamental que as entidades de previdência aprimorem continuamente suas estruturas de governança para garantir a solidez e a proteção dos recursos dos participantes. Em cenários de alta complexidade regulatória, a gestão de riscos não é apenas uma exigência legal, mas um pilar estratégico para assegurar o futuro dos beneficiários”, afirma Ana Paula de Raeffray.

SERVIÇO

Evento: X Seminário de Previdência Complementar

Data: 5 de dezembro (sexta-feira), 9h às 18h

Local: Auditório da FIPECAFI – Rua Maestro Cardim, 1.170, São Paulo/SP (próximo à Av. Paulista)

Apoio: IPCOM

Inscrições e Informações: (21) 97287-1590 | www.semináriocds.com.br