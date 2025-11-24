Workshop com fornecedores e oficinas do Rio de Janeiro abre agenda de eventos com foco em sinistros da Bradesco Seguros

A Bradesco Seguros realizou o 1º Conexão Sinistro 2025, um workshop com Fornecedores de Peças e Oficinas Referenciadas do estado do Rio de Janeiro. Realizado na segunda-feira, 17 de novembro, na sede da Seguradora no Rio, o evento reuniu mais de 80 parceiros, incluindo oficinas e prestadores de serviços, em uma rica tarde de trocas de experiências, networking e apresentações de iniciativas em prol do atendimento ao cliente.

O encontro inaugurou uma esteira de reuniões que acontecerão ao longo de 2026 nas demais regiões do país e atenderão prestadores de todo o Brasil. “O evento busca trazer conexão, inovação e transmitir que existe abertura e união entre a Bradesco Seguros e nossos prestadores de serviços. Tudo foi pensado para melhorar a jornada do cliente e o trabalho como um todo”, destacou Márcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros. O executivo ressaltou, ainda, que o workshop reforça o compromisso contínuo com a expansão e o fortalecimento das relações com os parceiros da Seguradora.

Durante o evento, a equipe de Sinistros da Companhia apresentou o painel Conexão Sinistro 2025, em que debateu os papéis do fornecedor, do regulador, as prioridades do trabalho e a operação em si. O momento foi aberto para a troca de experiência com os fornecedores presentes, que puderam compartilhar seus anseios, demandas, elogios e soluções inovadoras para o desempenho diário.

Ao final da tarde, Márcio destacou o êxito do encontro em promover conexões, tirar dúvidas e trazer insights a respeito do atendimento realizado aos clientes e aos prestadores ali presentes. “No nosso dia a dia, passamos por pressões. Temos que treinar, nos conectar com equipes que fazem parte dos processos para que o amanhã seja melhor do que hoje. Nosso propósito é proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência durante toda a jornada do sinistro e eventos como este reforçam o compromisso de toda a cadeia com o nosso consumidor final”, ressaltou o executivo.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/25) e de R$ 825 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até set/25) em market share de automóveis no mercado e 16,7% (até set/25) de market share em residencial.

Foto: Márcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros em seu discurso na 1ª edição do Conexão Sinistro 2025