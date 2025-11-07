Velox participa do CQCS Insurtech & Inovação 2025 com foco em assistência tecnológica

CEO Rafael Torquetti integra painel sobre como assistência 24h e tecnologia estão resignificando o valor do seguro no maior evento de inovação da América Latina – A Velox confirma participação no CQCS Insurtech & Inovação 2025, o maior evento de inovação em seguros da América Latina e um dos principais do mundo. A empresa especializada em soluções de assistência tecnológica estará presente na Expoinsurtech e terá seu CEO Rafael Torquetti como palestrante no painel “Assistência 24h e Tecnologia Resignificando o Valor do Seguro”.

O CQCS Insurtech & Inovação reúne os principais players do mercado de seguros da América Latina e convidados internacionais em uma jornada intensa de conteúdo. À tarde, painéis simultâneos em cinco salas abordam temas estratégicos com especialistas que trazem diretrizes para fortalecer parcerias, repensar estratégias de negócios e explorar novas possibilidades de desenvolvimento.

Assistência como centro de valor no seguro

No painel “Assistência 24h e Tecnologia Resignificando o Valor do Seguro”, programado para as 13h30 às 14h20, Rafael Torquetti dividirá o palco com Andrea Ribeiro e Ana Claudia Calil para discutir como a evolução tecnológica está transformando os serviços de assistência e agregando valor real à experiência do segurado.

“A assistência 24h, quando integrada à tecnologia, deixa de ser apenas um serviço adicional para se tornar um verdadeiro diferencial competitivo. Nossa experiência com soluções que combinam automação e empatia nos permite trazer cases concretos de como inovação e proximidade humana podem coexistir para elevar a experiência do cliente”, afirma Rafael Torquetti, CEO da Velox.

Tecnologia com propósito humano

A Velox representa a evolução dos serviços de assistência através da filosofia de “inteligência que conecta pessoas e resultados”. A empresa demonstra como soluções tecnológicas podem amplificar a eficiência operacional sem comprometer a qualidade do relacionamento humano, combinando automação e empatia em cada interação.

Com estrutura flexível e atendimento 24h, a Velox se adapta ao ritmo de cada operação, entregando agilidade que gera valor através de equipes capacitadas e tecnologia de ponta.

Portfólio integrado de soluções

A participação no CQCS permite à Velox apresentar seu ecossistema completo de soluções de assistência, que inclui SAC especializado, assistência veicular 24h, assistência residencial e gestão inteligente de frotas. Cada solução é desenvolvida com foco em transformar custos operacionais em centros de resultado para seguradoras e empresas.

Networking e parcerias estratégicas

Além da participação no painel, a Velox marca presença na Expoinsurtech para apresentar suas soluções tecnológicas e explorar oportunidades de parcerias com outros players do mercado latino-americano de seguros e assistência.

A estratégia da empresa reflete seu posicionamento único: “A Velox não segue o ritmo do mercado, ela acelera o seu”, consolidando-se como o impulso que conecta eficiência, inovação e propósito para ir além do esperado.

Sobre a Velox

A Velox é uma empresa especializada em soluções de assistência que combina tecnologia de ponta com propósito humano. Com foco em SAC, assistência veicular, assistência residencial e gestão de frotas, oferece atendimento 24h que se adapta ao ritmo de cada operação. A empresa transforma assistência em experiência através da união entre automação e empatia, entregando agilidade que gera valor e inteligência que conecta pessoas e resultados.

Sobre o CQCS Insurtech & Inovação

O CQCS Insurtech & Inovação é reconhecido como o maior evento de inovação em seguros da América Latina e um dos principais do mundo, reunindo keynote speakers internacionais, painéis especializados e a Expoinsurtech para networking entre os principais players do mercado.

Informações para imprensa:

Painel: “Assistência 24h e Tecnologia Resignificando o Valor do Seguro”

Data/Horário: 11 de novembro, 13h30 às 14h20

Palestrante: Rafael Torquetti, CEO da Velox

Local: CQCS Insurtech & Inovação 2025