UCS recebe executivos da Sompo para debater oportunidades de negócios com corretores

O 5º Trocando Ideias de 2025, promovido pela União dos Corretores de Seguros (UCS), terá como convidados especiais os executivos da Sompo, Rogério Santos (diretor Comercial) e Jhonatan Santos (gerente Comercial). O encontro acontece no dia 1º de julho, na Charles Pizza Grill, na zona sul de São Paulo, e é aberto a todos os profissionais do mercado de seguros — sejam associados ou não à UCS.

Durante o evento, os executivos vão apresentar o posicionamento atual da Sompo no mercado, seus diferenciais, estratégias e, principalmente, as oportunidades disponíveis para os corretores. Também irão detalhar o portfólio de produtos, os canais de atendimento e como os parceiros podem utilizá-los no dia a dia. Além disso, haverá espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências.

“Nossa missão é fortalecer ainda mais a parceria com os corretores, reforçando nosso compromisso em oferecer suporte, soluções e proximidade no desenvolvimento dos negócios”, destacam os representantes da Sompo.

Para Augusto Esteves, presidente da UCS, encontros como este são fundamentais para estreitar o relacionamento dos corretores com as seguradoras. “A Sompo é uma companhia sólida, com um amplo portfólio e uma equipe altamente qualificada. Manter essa conexão próxima é essencial para gerar mais negócios e crescimento mútuo”, ressalta.

Serviço:

UCS recebe a Sompo

Data: 1º de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, SP

Custo: R$ 79,90 por pessoa (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou bolsão gratuito em frente.

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br