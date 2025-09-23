UCS promove 8º Trocando Ideias com a Bradesco Auto/RE e Consórcio

Luiz Carlos Ferreira Gomes irá debater com os corretores de seguros inovações em proteção patrimonial e novas oportunidades de negócios com consórcio – A União dos Corretores de Seguros (UCS) realiza no próximo dia 30 de setembro de 2025, às 19h, o 8º Trocando Ideias do ano, iniciativa que se consolidou como um dos principais pontos de encontro entre profissionais do setor. Nesta edição, o evento terá como destaque a participação da Bradesco Auto/RE, representada por Luiz Carlos Ferreira Gomes, superintendente Sênior na região Sudeste.

O encontro acontece na Charles Pizza Grill, tradicional espaço na zona sul de São Paulo, e é aberto a todo o mercado de seguros – corretores associados ou não à UCS – reforçando a proposta de integração e atualização da categoria.

Com o tema “Proteja seu patrimônio com as novidades da Bradesco Auto/RE e conquiste o novo com oportunidades na Bradesco Consórcio”, a palestra trará uma visão prática e atualizada sobre soluções de proteção patrimonial, além de apresentar novas possibilidades de negócios com consórcio. A iniciativa busca oferecer aos corretores ferramentas concretas para ampliar portfólio, explorar nichos de mercado e conquistar novos clientes em um cenário cada vez mais competitivo.

Segundo Luiz Carlos Ferreira Gomes, a participação dos profissionais é indispensável: “É importante os corretores estarem conosco para conhecermos as novidades e, principalmente, interagir com as suas percepções”, destaca o executivo.

Para Augusto Esteves, presidente da UCS, receber a Bradesco Auto/RE e Consórcio nesta edição é de grande relevância. “O corretor de seguros precisa estar atualizado sobre as inovações em proteção patrimonial e conhecer as novas ferramentas de consórcio, pois são soluções que ampliam o portfólio, geram novas possibilidades de negócios e fortalecem a relação de confiança com os clientes. Esse é o papel da UCS: aproximar corretores e companhias para que juntos possamos construir um mercado mais sólido e preparado para o futuro.”

Serviço

Evento: 8º Trocando Ideias UCS com Bradesco Auto/RE e Consórcio

Palestrante: Luiz Carlos Ferreira Gomes

Tema: “Proteja seu patrimônio com as novidades da Bradesco Auto/RE e conquiste o novo com oportunidades na Bradesco Consórcio”

Data: 30/09/2025 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo – SP

Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Estacionamento: com manobrista ou bolsão gratuito em frente

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br