UCS oferece conteúdo para incentivar atuação de corretores em seguro de vida e planos de saúde

4º Trocando Ideias apresentou o lançamento do livro “Proteção Vital: Seguros de Vida para Autônomos” e do e-book “Desbravando o Universo dos Planos de Saúde” – Em seu 4º Trocando Ideias de 2025, realizado na noite de 27 de maio, a União dos Corretores de Seguros (UCS) fez o lançamento de dois conteúdos editoriais para qualificação de seus associados. Estiveram reunidos no evento cerca de 100 participantes, incluindo lideranças dos corretores de seguros de diversas localidades, com destaque para o novo presidente do Clube dos Corretores de Seguros do ABC, Roberto Lopes, o presidente Brasil da MDRT (Million Dollar Round Table), Felipe Sousa, e a presidente do Sincor-PA, Margarete Braga, além de diversos executivos de seguradoras.

O primeiro lançamento é o livro “Proteção Vital: Seguros de Vida para Autônomos – Uma Abordagem Estratégica para Médicos, Dentistas, Engenheiros, Arquitetos e Contadores”, que acaba de ser publicado pelo corretor associado e coordenador do programa Trocando Negócios Vida, Josusmar Sousa. O outro é o e-book “Desbravando o Universo dos Planos de Saúde”, que traz orientações práticas para o corretor de seguros desenvolver seus negócios neste segmento, material elaborado pela nova Comissão Jovens Corretores da UCS, coordenada pela associada Karen Pugliese, e produzido pelos membros Rafael Boffa (corretor) e Rafaela Morales (advogada), ambos especialistas em planos de saúde.

Augusto Esteves, presidente da UCS, destacou que a associação acaba de completar 21 anos de atividades em prol dos corretores de seguros e de desenvolvimento para melhor atender aos clientes. “Hoje trataremos de conteúdos para levar proteção a vidas. Nosso mentor de seguros de vida, Josusmar Sousa, acaba de lançar um livro sobre a importância da proteção para profissionais autônomos, e de outro lado, nossos jovens corretores, nossos sucessores, também já estão muito empenhados em levar informação sobre saúde suplementar para poder colaborar com os novos corretores que estão chegando, assim como com os antigos, porque tem muita novidade no mercado”.

E-book sobre planos de saúde

A coordenadora da Comissão Jovens Corretores da UCS, Karen Pugliese, fez o lançamento do primeiro e-book desenvolvido pelo grupo. “Este material foi elaborado com muito carinho, de corretores para corretores. O objetivo do material é apoiar o jovem corretor que está iniciando, e também quem já atua no mercado e quer expandir sua atuação para mais este ramo. Este é só o primeiro e-book de muitos que virão”. Outros membros da Comissão Jovens Corretores contaram que já estão trabalhando em novos e-books que serão lançados em breve, de suas áreas de especialização: Cauê Andreta no material sobre seguro de vida e Diego Cozetti no de seguro automóvel.

O especialista em saúde Rafael Boffa reforçou que na Comissão Jovens Corretores há diversidade de conhecimento. “Por isso pensamos em montar materiais para estruturar e apoiar a nova geração que vem para desenvolver nosso mercado, incluindo novos funcionários ou estagiários, ou até mesmo diversificar a carteira de quem já atua”.

Segundo Boffa, com este primeiro e-book os corretores podem “mergulhar no fascinante universo dos planos de saúde e seguro saúde”. “O livro percorre décadas de evolução, transformação e inovação no setor. Não estamos apenas discutindo planos de saúde, mas desvendando oportunidades de cuidado e proteção. Mais do que um plano, o corretor deve garantir uma jornada de segurança e tranquilidade. Com este e-book, não apenas informamos, mas inspiramos uma revolução no modo como o profissional encara o mercado de saúde”, disse.

Livro sobre seguro de vida para autônomos

Em sua apresentação, o autor do livro “Proteção Vital: Seguros de Vida para Autônomos”, Josusmar Sousa, destacou o orgulho de ser sócio fundador da UCS, e esta união de corretores e de seguradoras que já passa de duas décadas. Especialista em seguros de vida há mais de 40 anos, ele destacou que sua esposa Simone, falecida em 2022, sempre o incentivou a deixar um legado de seu conhecimento para o mercado. “Depois que ela faleceu, passei por uma cirurgia do coração e pensei bastante no que ela me falava. Hoje entregamos este livro, uma contribuição ao mercado de seguros, e quem faz o prefácio, inclusive, é o Dr. Omar Asdrubal Vilca Mejia, que foi quem me operou”.

Segundo Josusmar Sousa, o seguro de vida vai além da simples proteção financeira, se tornando uma ferramenta essencial para o planejamento familiar e patrimonial. No caso dos profissionais liberais, como médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos e contadores, a relevância do seguro de vida é ainda mais pronunciada, pois, muitas vezes, esses profissionais não têm uma rede de proteção financeira garantida, como um salário fixo ou benefícios trabalhistas. “Portanto, o seguro de vida se torna uma âncora em meio ao mar revolto das incertezas. Ele oferece não apenas proteção, mas também a possibilidade de um planejamento mais seguro para o futuro da família”.

Em sua visão, o livro é “essencial para o profissional liberal e vital para o corretor de seguros”. “Se o corretor utilizar o conhecimento que colocamos aqui, ele terá um grande subsídio para vender. As pessoas não gostam de vendedores, mas adoram comprar. A partir do momento que entendem a necessidade de qualquer que seja o produto, que saibam que estão tendo vantagem ou um benefício, automaticamente elas compram”, orientou.

Mais do evento

O 4º Trocando Ideias destacou o movimento Maio Amarelo, que reforça a importância da conscientização e prevenção de acidentes de trânsito. “Apoiar esta campanha tem tudo a ver com os corretores de seguros, ainda mais depois de falarmos sobre proteção à vida e à saúde”, frisou o presidente Augusto Esteves.

A vice-presidente Catia Guirao reforçou sobre as caminhadas, que acontecem todas as terças-feiras no Museu do Ipiranga, e convidou a todos para uma caminhada especial, dia 31 de maio, em Jundiaí, que será finalizada com confraternização em um restaurante. O evento marcou ainda a chegada de dois novos associados à UCS: o especialista em saúde, Leandro Giroldo, e o presidente da MDRT Brasil, associação internacional que reúne profissionais de sucesso em seguro de vida, Felipe Sousa.

Foto: Augusto Esteves e Josusmar Sousa