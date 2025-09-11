UCS e Porto debatem reposicionamento do corretor na era digital durante o 7º Trocando Ideias 2025

Encontro marcou a apresentação da Porto AcademIA, iniciativa que prepara profissionais para a era digital e fortalece a parceria histórica com a UCS – A União dos Corretores de Seguros (UCS) realizou, na última terça-feira (09 de setembro), a 7ª edição do programa Trocando Ideias 2025, recebendo executivos da Porto em um encontro que lotou o espaço do Charles Pizza Grill, em São Paulo. O tema central foi o reposicionamento do corretor de seguros diante das transformações digitais e do avanço da Creator Economy.

Na abertura, o presidente da UCS, Augusto Esteves, destacou a relevância do momento: “É uma satisfação para nós estarmos aqui com a Porto, companhia que desde a fundação da UCS esteve ao nosso lado. Juntos, corretores e seguradoras constroem um mercado mais forte. Esta parceria é prova de que unidos conseguimos valorizar ainda mais a profissão e levar proteção para a vida das pessoas”, afirmou.

Durante a noite, os executivos da Porto – Emerson Valentim (diretor Comercial Brasil), Rodrigo Vasconcellos (diretor Comercial Capital e Metropolitana SP) e Luiz Arruda (vice-presidente Comercial e Marketing) – apresentaram a recém-lançada Porto AcademIA, plataforma de desenvolvimento digital que busca preparar os mais de 45 mil corretores parceiros para um ambiente cada vez mais conectado.

O destaque foi o programa Corretor Influenciador, que une letramento digital com inteligência artificial, construção de marca pessoal e estratégias de conteúdo. A meta é formar milhares de corretores criadores de conteúdo até 2030, garantindo relevância na geração de leads e no relacionamento com clientes.

Luiz Arruda reforçou: “Se o corretor não se reposicionar, corre o risco de perder relevância. O mercado está mudando rápido e os clientes buscam hoje relacionamento, autoridade e presença digital. O que nos trouxe até aqui não será suficiente para nos levar adiante”.

Rodrigo Vasconcellos ressaltou a missão da Porto em caminhar lado a lado com os corretores, oferecendo ferramentas e suporte. Já Emerson Valentim destacou a escuta ativa como diferencial: “Nossa parceria com os corretores é estratégica. Queremos ser facilitadores nesse processo de evolução”.

Os executivos também compartilharam resultados recentes, como o recorde histórico no consórcio em agosto e os primeiros números do ‘turbo de saúde’, além de anunciarem investimentos de R$ 4 bilhões em tecnologia nos próximos anos.

Outro momento marcante foi a participação de Miriam Mesquita, do Instituto Porto, que apresentou os programas sociais da companhia. Iniciativas como contraturno escolar, jovens aprendizes, voluntariado corporativo e inclusão produtiva despertaram o interesse da UCS em firmar futuras parcerias. “Queremos os corretores conosco também nas causas sociais, construindo impacto positivo na comunidade”, destacou Miriam.

A noite também foi marcada pela diplomação de novos associados da UCS, reafirmando o crescimento constante da entidade e homenagens – ingressaram Ana Pantaleão, Daniela Armani da Silva Santos e Luís Alberto d’Almenery. A UCS recebeu uma placa de homenagem da Revista Apólice, que celebrou 30 anos de trajetória, pela parceria.

O presidente Augusto Esteves relembrou a ligação histórica da Porto com a fundação da UCS e entregou uma placa de homenagem pelos 80 anos da companhia. Para Augusto Esteves, o evento simboliza a força da união da categoria: “Corretores unidos constroem um mercado mais sólido. A Porto esteve conosco desde o início e segue sendo parceira fundamental nesse caminho de transformação”.

Encerrando a noite, sorteios e confraternização reforçaram o clima de proximidade. Entre pizzas e debates, a mensagem que ficou foi clara: o futuro do corretor exige presença digital, visão multiproduto, educação contínua e capacidade de influenciar com credibilidade.