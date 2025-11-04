UCS celebra 2025 em grande festa com corretores de seguros e parceiros

Confraternização acontece no dia 28 de novembro, no Buffet Riviera, em São Paulo – A UCS – União dos Corretores de Seguros – encerra o ano de 2025 com sua tradicional Festa de Confraternização, reunindo associados, parceiros e lideranças do mercado de seguros em uma noite de celebração, amizade e reconhecimento. O evento será realizado no dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, no Buffet Riviera, no bairro da Mooca, em São Paulo.

A confraternização marca o encerramento de mais um ciclo de atividades intensas da entidade, que ao longo do ano promoveu encontros mensais, como o Trocando Ideias e o Trocando Negócios, além de ações solidárias, eventos esportivos e a eleição da nova diretoria para o biênio 2026–2027.

“Encerrar o ano celebrando juntos é uma tradição muito especial para a UCS. É o momento de agradecer a todos os associados, parceiros e amigos que caminharam conosco ao longo do ano, apoiando nossas ações e fortalecendo nossa missão de unir e valorizar os corretores de seguros”, destaca Augusto Vicente Esteves, presidente da UCS.

A festa contará com animação musical, coquetel e sorteio de brindes oferecidos por patrocinadores, reunindo o mercado em um ambiente de confraternização e alegria. Os convites são pessoais aos associados e intransferíveis, extensivos a um acompanhante.

Festa de Confraternização UCS 2025

Data: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: a partir das 19 horas

Local: Buffet Riviera – Rua Padre Raposo, 1332 – Alto da Mooca – São Paulo/SP

Credenciamento de associados: secretaria@uniaodecorretores.com.br