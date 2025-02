UCS apresenta nova Alfa Seguros, agora empresa do Grupo Safra, no primeiro Trocando Ideias de 2025

O diretor Comercial da seguradora, Leonardo Zavatini, apontou intensificação da parceria com corretores de seguros – A União dos Corretores de Seguros (UCS) recebeu a equipe comercial da Alfa Seguros na última terça-feira, dia 25 de fevereiro, na Charles Pizzaria (zona sul de São Paulo) em seu 1º Trocando Ideias de 2025. O presidente da UCS, Augusto Esteves, disse que o ano apresenta excelentes perspectivas com novos produtos e tecnologias, para tornar cada vez melhor a atuação dos corretores de seguros. “Tenho certeza de que não vai haver novidade que retire o corretor de seguros do mercado, porque gente gosta de se relacionar com gente. Nós, corretores, sempre seremos peças essenciais neste mercado que vende confiança”, disse.

O convidado Leonardo Zavatini, diretor Comercial da Alfa Seguros e Alfa Vida e Previdência desde o início de 2023, contou que a principal mudança na empresa hoje é o advento da compra, pelo Banco Safra, do Conglomerado Alfa. “A Alfa Seguros iniciou suas atividades em 1999, nessa época a sociedade era analógica, era mais forte ainda o olho no olho. As apólices eram físicas, os protocolos eram impressos e a assinatura manual. De 1999 a 2025 muita coisa mudou, mas o DNA da Alfa continua com a crença no relacionamento a longo prazo com os parceiros, através do olho no olho”, declarou. “Em outubro de 2023 o Safra fez a compra do Conglomerado Financeiro Alfa, que envolve a seguradora, a financeira e o banco. Ao longo dessa jornada, mostramos para o Safra, do qual agora fazemos parte, o quanto é importante esse sistema de relacionamento e vimos que era o que eles precisavam também”.

Segundo Zavatini, o Safra adquiriu o Alfa por alguns motivos, entre eles o capital de pessoas. “Precisavam complementar o que não tinham, e sabiam que, com isso, estavam perdendo oportunidades. O atual presidente, David Safra, disse para nossa equipe da Alfa: ‘Ainda bem que vocês vieram, senão precisaríamos montar um canal de distribuição via corretores’. Então estamos muito focados no canal corretor, acreditamos que nada substitui o olho no olho, cada vez mais teremos embarque de tecnologia para ajudar vocês e não para criar uma relação impessoal”, garantiu.

O diretor afirmou que, para 2025, a empresa investirá fortemente em tecnologia para aprimorar a jornada dos corretores. “Sabemos que temos que melhor muito a jornada de regulação de sinistros, de experiência do corretor e nossos investimentos estão destinados a isso neste ano”.

Com a aquisição, a Alfa hoje integra o quarto maior conglomerado financeiro do país, que tem em sua abrangência global mais de R$ 2 trilhões de gestão. “Temos uma robustez financeira ainda maior”, enfatizou.

Toda a diretoria técnica das empresas foi unificada e a nova marca “Alfa Seguros – uma empresa Safra”, foi lançada recentemente. “Cada vez mais vamos externalizar para o mercado o fato de ser uma empresa Alfa sob a gestão do Safra”, contou Zavatini.

O diretor também comentou sobre perspectivas de crescimentos em ramos de produtos. “Quando olhamos ramos elementares, seja o empresarial ou residencial, entregaremos um produto que se encaixa mais no perfil do cliente que vocês atendem. Falo que 2025 é o ano do ‘arroz e feijão’: vamos fazer os produtos básicos muito bem feitos”.

Ele contou também que em seguro imobiliário e incêndio a Alfa é referência em toda a parte de construção de APIs e interação com as imobiliárias que os corretores de seguros atendem. “Crescemos mais de 50% nesta carteira em 2024, vamos investir muito em tecnologia para seguir crescendo com esses produtos”.

Na parte do auto, a Alfa construiu toda sua história trabalhando em nichos. “Vamos nos posicionar como uma empresa nichada no auto individual, trabalhando em um novo produto que em breve levaremos a vocês com detalhes. Não vamos trabalhar no mercado aberto, vamos trabalhar em um grupo e sermos muito bons e competitivos”.

A seguradora também investirá no segmento de frotas, “um mercado onde temos a melhor receita e com recorrência” e em seguro de vida em grupo “investindo em sindicatos e convenções coletivas”.

De acordo com Leonardo Zavatini, tudo o que a Alfa irá fazer em 2025 passa pelos corretores de seguros, aproveitando a parceria para melhorar processos e construir produtos. “Só conseguiremos seguir com nossos objetivos se for juntos, Não vamos entrar em guerra de preços, mas sim em guerra de atendimento com excelência”, finalizou.

No 1º Trocando Ideias de 2025 também foi apresentado o livro “Profissional de Seguros – histórias, estratégias e visões de profissionais que fazem a diferença no mercado de seguros”, lançado no início de fevereiro. A obra é uma realização do programa Profissional de Seguros, apresentado por Fabio Sorolla e Marcelo Brancacci, que reuniu 50 corretores de todo o Brasil para compartilhar suas experiências e expertises no setor, entre eles diversos associados da UCS, como o presidente Augusto Esteves e o fundador Luiz Morales. O evento marcou ainda a chegada de três novas associadas à UCS: Camila Gross de Almeida Mota, Rosana Marin Souza e Samia Keline Barbosa.

Foto: Augusto Esteves e Leonardo Zavatini; UCS e Alfa Seguros.