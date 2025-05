UCS apresenta conteúdos para os corretores aprimorarem vendas em seguro de vida e saúde

4º Trocando Ideias de 2025 fará lançamento de livro sobre seguro de vida para profissionais autônomos e e-book para iniciar atuação em saúde – A União dos Corretores de Seguros (UCS), em seu 4º Trocando Ideias de 2025, na próxima terça-feira, 27 de maio, fará o lançamento de dois conteúdos editoriais para qualificação de seus associados. O evento realizado na Charles Pizzaria, na zona sul de São Paulo, é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores de seguros associados ou não.

O primeiro lançamento é o livro “Proteção Vital: Seguros de Vida para Autônomos – Uma Abordagem Estratégica para Médicos, Dentistas, Engenheiros, Arquitetos e Contadores”, que acaba de ser publicado pelo corretor associado Josusmar Sousa. Com mais de 40 anos de experiência em proteção familiar, o especialista explica que a importância do seguro se revela de forma ainda mais intensa quando consideradas as particularidades dos profissionais liberais, e coberturas como Diárias por Incapacidade Temporária, Doenças Graves ou Invalidez garantem manutenção do padrão de vida.

De acordo com Josusmar, o livro é “essencial para o profissional liberal e vital para o corretor de seguros” por isso pretende, com o livro, incentivar clientes e corretores de seguros a apostarem no seguro de vida. “Vamos juntos construir um futuro mais seguro e protegido”.

Outro lançamento é o e-book “Desbravando o Universo dos Planos de Saúde”, que traz orientações práticas para o corretor de seguros desenvolver seus negócios neste segmento. O material foi elaborado pela nova Comissão Jovens Corretores da UCS, coordenada pela associada Karen Pugliese, com o apoio do fundador Luiz Morales. “Este é o primeiro de uma série de e-books que estamos desenvolvendo”, conta Luiz. “É um projeto da Comissão Jovens Corretores, pois queremos levar comunicação simplificada e prática para quem está começando na profissão”.

O conteúdo foi produzido pelo corretor Rafael Boffa e pela advogada Rafaela Morales, ambos especialistas em planos de saúde. “Queremos ajudar não só o jovem, mas todos os profissionais que fazem parte da União dos Corretores, a ter um ‘braço’ desse produto, que é muito importante absorver. O e-book traz orientações muito práticas: além de trazer teoria e as normativas do ramo, ensina até mesmo como elaborar script e e-mails de abordagem aos clientes. É um maravilhoso e-book para quem nunca vendeu saúde começar já a vender. Todo associado da UCS terá acesso a este e outros e-books que estão sendo preparados”, conta Luiz Morales.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, destaca o esforço da associação em levar qualificação aos corretores de seguros. “Quando fundamos a UCS, há mais de 20 anos, nosso objetivo era claro: criar uma entidade que representasse os corretores de seguros e fosse um farol de orientação, apoio e desenvolvimento. E seguimos trabalhando e cumprindo nossa missão”, diz.

4º Trocando Ideias de 2025 – Lançamento livro e e-book

Data: 27/05/25 – terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 79,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br