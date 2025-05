UCS apresenta aos corretores de seguros oportunidade com a MAPFRE em novo momento da companhia

Completando 21 anos de história, a União dos Corretores de Seguros segue como voz ativa para fortalecer a categoria – Em seu 3º Trocando Ideias de 2025, realizado na noite de 29 de abril, a União dos Corretores de Seguros (UCS) recebeu a MAPFRE para apresentar a nova proposta da companhia aos corretores de seguros, buscando fortalecer seu principal canal de distribuição. O convidado Jonson Sousa, diretor Territorial SP Capital e diretor Territorial interino SP Interior da MAPFRE, apresentou a estrutura da empresa no país e no mundo: “O Brasil é a segunda operação da companhia, o principal negócio da MAPFRE fora da Espanha. Somos extremamente relevantes para a empresa, o que nos traz muita responsabilidade, mas também muita oportunidade de desenvolvimento, de expansão, de investimentos e de gestão”, disse.

No Brasil, a carteira da companhia é bem dividida. “Temos mais de 100 produtos, mas com certo equilíbrio. A MAPFRE é uma companhia multiprodutos, atendendo desde os massificados até os mais específicos, como agro e riscos especiais. Hoje, o market share da companhia se apresenta da seguinte forma: 30,9% automóvel, 22,0% riscos industriais, 14,2% riscos especiais, 13,5% vida, 10,1% seguro agro e 9,2% transportes”, apontou Jonson Sousa. “Temos capacidade de atender e dar suporte ao corretor de seguros em várias linhas de negócios. Nossa equipe acredita que podemos nos tornar uma operação maior do que temos na Espanha”, destacou.

Recentemente, foram feitas inovações no modelo estratégico da seguradora no Brasil. “Revistamos uma série de pilares em nossa companhia: sistemas, operação e modelo comercial. Reforçamos nosso foco no corretor de seguros, todos da empresa sabem que o corretor é nosso principal canal de distribuição, assim como em todo o mercado brasileiro”, garantiu. “O mercado tem hoje mais de 150 mil profissionais corretores de seguros, não há outro com tantos distribuidores. Em todos os outros mercados a indústria precisa formar distribuidores, no caso de seguros eles já são qualificados, a indústria precisa atender os distribuidores, tem abundância de distribuição. Sendo assim, nenhuma companhia tem capacidade para atender a todos, tem que segmentar, e para isso construímos uma proposta de valor: queremos que o corretor trabalhe conosco, mas que, por sua vez, veja na companhia uma possibilidade de evolução, para que o incentive a trazer um cliente para nossa empresa”.

Jonson apresentou a estrutura comercial, liderada por Karine Brandão, diretora Executiva Comercial Canal Corretor, e que conta com: Diego Bifoni, diretor Territorial MG/ES/RJ/CO; Antonio Edmir, diretor Territorial NO/NE/DF/GO; Guilherme Bini, diretor Territorial Sul; e Jonson Marques, diretor Territorial SP Capital, e diretor Territorial interino SP Interior. Estes contam com um time de especialistas para dar suporte devido à diversidade de produtos.

Foram dois anos de reestruturação. “Trocamos uma série de processos, trouxemos novos profissionais, e depois realizamos mudanças para os parceiros. Investimos em tecnologia para dar autonomia aos corretores para uma série de solicitações e consultas de apólices. Mas é importante ter apoio, contar com a inteligência emocional de pessoas. Por isso, o mais importante é o programa de relacionamento que acabamos de criar. É fundamental que o corretor tenha um plano de carreira, que ele possa se sentir motivado a crescer”.

A segmentação dos corretores contempla cinco grupos – Rubi, Diamante, Ouro, Prata e Bronze – para garantir atendimento diferenciado do time comercial. A MAPFRE quer fidelizar e desenvolver os 19 mil corretores parceiros, para em cinco anos dobrar este número.

O evento também celebrou os 21 anos de atuação da entidade, fundada em abril de 2004. O presidente da UCS, Augusto Esteves, agradeceu os participantes por prestigiarem os trabalhos por todo este tempo. Em seu discurso, ele lembrou outras datas comemorativas de abril que fazem alusão ao trabalho da UCS: “O dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, é símbolo da independência e liberdade, e a UCS não pode deixar de refletir sobre a importância da busca pela autonomia do corretor de seguros no setor. Dia 22 de abril comemoramos o Descobrimento do Brasil, e aqui lembramos que a UCS também deve celebrar a diversidade de produtos do mercado e a riqueza cultural que este país produz, destacando a importância da atuação do corretor. No dia 25 de abril celebramos a Propriedade Intelectual, e eu os chamo a refletir sobre a importância da inovação e da criatividade, que tanto incentivamos nos serviços de corretagem de seguros. Dia 28 de abril temos o Dia Mundial da Segurança e da Saúde, e a UCS destaca promovendo práticas seguras e saudáveis no setor junto aos segurados, famílias, empresas e a toda a sociedade”, pontuou.

“Ao longo de 21 anos a UCS tem se destacado pela representação dos interesses dos corretores de seguros, tem sido voz ativa para fortalecer a categoria e garantir seus direitos, pelo seu desenvolvimento profissional e capacitação, oferecendo diversas oportunidades para contribuir com a melhoria dos serviços prestados”, defendeu o presidente.

A vice-presidente Catia Guirao convidou a todos para participarem das caminhadas, ação para promover qualidade de vida e confraternização entre os associados. Todas as terças-feiras, das 18h30 às 19h30, corretores da região se reúnem para caminhar no Museu do Ipiranga. Ela incentivou quem more em outras localidades que façam novos grupos, tirem foto e marquem o Instagram da UCS. E anunciou uma caminhada especial que acontece dia 31 de maio, em Jundiaí, que será finalizada com confraternização em restaurante.

O 3º Trocando Ideias também apresentou o trabalho da UCS com os programas de qualificação Trocando Negócios, que consistem em reuniões online semanais sobre diversos ramos de seguros, e o novo grupo de Jovens Corretores, que está trabalhando no desenvolvimento de e-books sobre seguro de vida e planos de saúde. Marcou ainda a chegada de dois novos associados à UCS: Silvia Cristina e Ricardo Giombelli.

Foto: (E/D) Augusto Esteves e Jonson Sousa