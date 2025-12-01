Tudo pronto para o almoço de confraternização da AECOR-RJ amanhã, 02 de dezembro

A confraternização será realizada em instituição que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense-RJ, reafirmando o nosso compromisso com a a população carente do Rio de Janeiro – A Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ) realizará, amanhã, terça-feira, dia 2 de dezembro, o seu tradicional almoço de confraternização de final de ano, para celebrar mais um ciclo de conquistas e união no mercado de seguros.

“Este ano promete um número recorde de seguradoras presentes, o que mostra a força e o reconhecimento da AECOR-RJ. Até o momento já estamos com mais de 100 participantes, 10 seguradoras confirmaram presença, inclusive, os diretores das principais seguradoras e de entidade do setor, também estarão presentes. Além disso, é uma ótima oportunidade para interagirmos, conhecermos novos parceiros, premiarmos nossos colaboradores e celebrarmos mais um ano juntos”, destacou Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ.

Na programação a AECOR-RJ reafirmará o seu compromisso com a inclusão social, com o fortalecimento e a integração entre os profissionais do mercado. e com a valorização do corretor de seguros no Estado, em especial, os profissionais da Baixada, com quase quatro milhões de habitantes.

Serviço:

Festa de Confraternização de Final de Ano da AECOR-RJ

Data: 02/12/2025

Horário: 12 horas

Endereço: Avenida Governador Portela,382 – Centro – Nova Iguaçu(RJ)

*Importante: O almoço é por adesão e o valor é R$ 100,00

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas.

O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.