Troféu Viva a Bahia ultrapassa 100 mil votos e reforça a importância da Semana de Seguros de Salvador

Com mais de 106 mil votos computados, o Troféu Viva a Bahia acontece no dia 15 de outubro, a partir das 19 horas, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. Os resultados da votação popular, somados à avaliação de um júri técnico especializado, serão revelados em uma cerimônia de premiação. A Diretora Executiva Comercial do Canal Corretor da MAPFRE, Karine Brandão, fará a palestra durante a abertura da cerimônia.

A premiação vai contemplar os profissionais que se destacaram no setor, além de ser uma ação que reforça a Semana do Seguro. Fausto Dorea, presidente do Clube, menciona a importância do Troféu Bahia em um período onde é possível implantar ações que fomentem a cultura do seguro na região. A iniciativa de promover o Troféu Bahia reforça as atividades relacionadas a Semana do Seguro. Temos a oportunidade de reconhecer a atuação dos profissionais que fazem a diferença no mercado segurador. E sabemos que Semana do Seguro é mais do que um evento, é um movimento fundamental para a conscientização e o fortalecimento de nosso mercado”

O Troféu Bahia conta com o apoio da Allianz, MAPFRE, Darwin Seguros, MAG, Ituran, MAXSEGUR Seguros, SindSeg BA/SE/TO, C6Seg, Excelsior Seguros, Icatu, GACS, Zurich, Universal Assistance, SulAmérica, Vereador Alberto Braga, Reag Seguradora, JNM Assessoria & Consultoria em Seguros, Sompo, Grupo HDI Seguros, Porto, Tokio Marine, Alper, CQCS, doc24, TOPDONTO, Assessoria Ferraz, Aratu Seguros, Inspesin Brasil, Livonius, Essor, Token Seguros, Benefit Tota, Junto Seguros, LeCard, Pottencial Seguradora, Sura, Novo Seguros, Select Planos de Saúde, Maestri, Nordeste Saúde, DGE Corretora de Seguros, Solidus Administradora, Você Seguradora, CSP Bahia, Assessoria de Primeira, V6 Assessoria, Fox Seguros, E4 Soluções Assessoria Comercial, e REPGEN.