Tokio Marine realiza encontro com Corretores em Campinas

Em sua terceira edição, o Encontro Corretor & Tokio reuniu mais de 150 pessoas na última quinta-feira (28) – Com o objetivo de se aproximar ainda mais de Corretores de Seguros do interior de São Paulo, a Tokio Marine realizou na última quinta-feira (28) a terceira edição do Encontro Corretor & Tokio, desta vez em Campinas. O evento, que reuniu mais de 150 pessoas no hotel Vitória Concept Campinas, tem como objetivos fortalecer e estreitar o relacionamento com Parceiros de Negócios locais e destacar as oportunidades de negócios na carteira PJ.

O Diretor Comercial Regional São Paulo Interior, Julio Sato, destacou a relevância desse momento para a Companhia. “A carteira de Produtos PJ é estratégica não apenas para a Tokio Marine em nível nacional, mas especialmente para o interior de São Paulo. Temos direcionado importantes investimentos nesse segmento, incluindo a criação das funções de Gerente Comercial PJ e Trader de Seguro Garantia na região, que atuam como facilitadores de negócios ao lado de nossos Corretores – que são e seguirão sendo foco da Tokio Marine”, enfatizou.

Além de Sato, o encontro contou com as presenças do Diretor Executivo de Produtos PJ, Felipe Smith; do Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida, Marcos Kobayashi; do Diretor de Seguros Patrimoniais, Sidney Cezarino; da Diretora de Riscos Financeiros, Carol Ayub; do Diretor de Transportes, Valdo Alves; da Superintendente de Estratégia de Produtos PJ, Relze Fernandes. Na ocasião, a Companhia apresentou os principais benefícios, facilidades e diferenciais dos produtos voltados ao segmento PJ, com destaque para as carteiras de Empresarial, Garantia e Transportes.

“Hoje, a Diretoria de Produtos PJ responde por 28,5% dos resultados da Tokio Marine, uma Companhia sólida, com 66 anos de presença no Brasil”, comenta Felipe Smith. “Seguiremos por muitos e muitos anos, sustentados pela nossa dedicação em oferecer excelência no atendimento aos nossos maiores Parceiros: os Corretores de Seguros”, disse.

Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida, Marcos Kobayashi, destacou que, embora a Tokio Marine seja uma Seguradora Multiprodutos, a Companhia se diferencia pela especialização em produtos, serviços e atendimento. “Nós investimos fortemente na formação de um corpo técnico altamente qualificado para apoiar nossos Corretores e Assessorias na geração de novos negócios, especialmente no varejo de Produtos PJ na região de Campinas e interior de São Paulo, regiões com grande potencial e empresas de diversos segmentos”, finalizou.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em agosto de 2023 e novamente em outubro de 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto: Corretor & Tokio Campinas reuniu mais de 150 pessoas.

*Hara Fotografia