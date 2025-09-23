Search
Instagram Facebook Youtube Whatsapp Linkedin

Susep participa de evento sobre tecnologia e inovação para cooperativas

SUSEp - Superintendência de Seguros Privados

A Cooptech Summit 2025 está sendo realizada entre os dias 22 e 23 de setembro em Belo Horizonte – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros, Carlos Queiroz, participou ontem (22) da Cooptech Summit 2025, evento voltado à tecnologia e inovação para cooperativas, realizado no âmbito do World Coop Management (WCM), um congresso de liderança e estratégia do cooperativismo brasileiro que é realizado desde 2015.

O WCM, bem como a Cooptech Summit 2025 estão sendo realizados entre os dias 22 e 23 de setembro, em Belo Horizonte, com expectativa de mais de 2000 participantes. A Cooptech Summit 2025 tem como temas de destaque: aceleração da adoção tecnológica; aplicações de inteligência artificial; intercooperação e inovação; e transformação digital.

No primeiro dia do evento, o diretor da Susep, Carlos Queiroz, realizou uma apresentação que teve como tema Ramo seguros: oportunidades e desafios do novo ramo do cooperativismo.

Durante sua exposição, ao falar sobre o processo de aprovação da Lei Complementar nº 213/2025, Queiroz destacou a maturidade do cooperativismo brasileiro e a potencialidade e disposição para atuação no mercado segurador que o setor demonstrou à Susep. “Durante o processo legislativo que levou à aprovação da Lei Complementar mº 213/2025 e durante as discussões para a sua regulamentação, o cooperativismo se mostrou preparado para assumir riscos de seguros nos mais diversos segmentos que estão presentes na economia, protegendo famílias e negócios cooperativos.” Além disso, o diretor ainda esclareceu que a minuta de normativo que regulamenta a atuação das cooperativas de seguros deve ser colocada em consulta pública pela Susep em breve, para recebimento de sugestões da sociedade civil.

Compartilhe

Assine nossa newsletter

Contato

institucional

SIGA

NEWSLETTER

AGÊNCIA SEG NEWS © Todos os direitos reservados | CNPJ: 01.640.285/0001-98