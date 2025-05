Susep participa de evento sobre Atualizações Regulatórias em Seguro e Resseguro

Debate faz parte do ciclo de palestras da Escola de Negócios e Seguros (ENS) – Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025. A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor Carlos Queiroz, participa nesta quarta-feira, 28 de maio, a partir das 09h, do evento Atualizações Regulatórias em Seguro e Resseguro, promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS).

O objetivo do encontro é debater os impactos das novas regulamentações do CNSP e da Susep na implementação da nova Lei do Contrato de Seguro. Além de Queiroz, integrarão a mesa do debate: Armando Vergílio, Presidente da Fenacor, Raphael Miranda, Sócio no escritório Raphael Miranda | Mello | Raposo | Barbosa Advogados, e Gustavo León, Professor e Coordenador Acadêmico na ENS.

O público poderá acompanhar o debate gratuitamente de forma presencial em São Paulo ou online, por meio de inscrição no site Link:

https://www.ens.edu.br/eventos?slug=1o-evento-do-ciclo-atualizacoes-regulatorias-em-seguro-e-resseguro&oferta_id=61