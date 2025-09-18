Susep participa de encontros bilaterais Brasil-China

Eventos reúnem autoridades e representantes de instituições financeiras dos dois países para discutir cooperação econômica e financeira – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela diretora Júlia Normande Lins, participou na última terça-feira (16) do 2º Fórum de Cooperação Financeira Brasil–China, e na quarta-feira (17) da 11ª Reunião da Subcomissão Econômico-Financeira Brasil–China. Ambos os eventos ocorreram em São Paulo (SP).

O 2º Fórum de Cooperação Financeira reuniu representantes do governo e do setor privado dos dois países, com foco na regulação financeira, oportunidades de mercado, uso de moedas locais, conectividade do mercado financeiro e mobilização de recursos privados para finanças sustentáveis. Da abertura, participaram a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, embaixadora Tatiana Rosito; o vice-ministro de Finanças da China, Liao Min; o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao; o diretor executivo do BNDES, Nelson Barbosa; e o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), embaixador Luiz Augusto de Castro Neves.

Durante o Fórum, a Diretora Júlia participou do Painel Visão Geral do Cenário Regulatório Financeiro e Bancário, ao lado de Marina Copola, diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Zhao Guangyi, diretor do Departamento Internacional da Administração Nacional de Regulação Financeira da China (NFRA); Jiang Xinghui, diretor adjunto da Comissão Reguladora de Valores da China (CSRC); e Cai Xiaoli, diretor adjunto do Banco Popular da China.

Em sua participação no Fórum, Júlia destacou que “uma cooperação bilateral estreita no campo de seguros e resseguros não é apenas capaz de ampliar a integração financeira, mas é essencial para suportar investimentos de longo prazo, especialmente em infraestrutura e indústria, setores em que garantias sólidas são premissas absolutas para a execução dos projetos”.

Já a 11ª Reunião da Subcomissão Econômico-Financeira contou com diversas sessões dedicadas a perspectivas econômicas estratégicas, cooperação para desenvolvimento financeiro bilateral, finanças sustentáveis e questões econômicas multilaterais, com a participação de autoridades como a Secretária Tatiana Rosito, do Ministério da Fazenda, e o Vice-Ministro Liao Min, da China. Entre os temas tratados, destacam-se seguros e resseguros, mecanismos financeiros transfronteiriços e fundos de cooperação Brasil–China.

Na Reunião, Júlia representou o Brasil no debate sobre seguros e resseguros, integrando a sessão Cooperação para o Desenvolvimento Financeiro Bilateral, ao lado de Zhao Guangyi, diretor-geral adjunto do Departamento Internacional da NFRA.

A gravação da abertura do 2º Fórum de Cooperação Financeira está disponível no canal do Ministério da Fazenda no YouTube: