Susep estará presente em seminário da FGV sobre transformação ecológica e seguros

Evento que reunirá representantes do governo, academia e setor segurador será realizado no dia 6 de novembro, em São Paulo, com transmissão online – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participará do seminário “Seguros e Transformação Ecológica – rumo à COP 30”. O evento é gratuito e será realizado no dia 6 de novembro, das 9h às 18h, presencialmente em São Paulo, e com transmissão online.

Organizado pelo Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getulio Vargas (FGV Ceisa), o seminário contará com a participação da Susep, de outros representantes do governo, do setor segurador, especialistas e acadêmicos para discutir o papel do seguro na transição ecológica e na construção de uma economia mais resiliente e sustentável. A autarquia será representada pelo Superintendente, Alessandro Octaviani, e pelos Diretores Jessica Bastos, Júlia Lins e Carlos Queiroz.

A programação abordará o papel do seguro como amenizador de riscos no contexto da transformação ecológica, com painéis dedicados ao Plano de Transformação Ecológica e seus impactos sobre os setores estratégicos da economia, à taxonomia verde no mercado de seguros e previdência, à ampliação do acesso ao seguro e à cobertura de eventos climáticos extremos, e à importância dos seguros contra catástrofes como instrumento de resiliência e adaptação.

A discussão também se voltará ao papel do mercado de seguros e previdência como investidor na agenda da transformação ecológica. Serão debatidos os novos instrumentos de investimento previstos na Lei nº 15.042, de 2024, os desafios regulatórios e de fiscalização e as oportunidades para o fortalecimento do mercado de carbono e da economia verde.

O objetivo do seminário é fomentar o diálogo entre setor público, iniciativa privada e academia sobre os impactos econômicos das mudanças climáticas e os caminhos para uma transição eficaz rumo a uma economia de baixo carbono, por meio de soluções financeiras inovadoras e sustentáveis para o desenvolvimento do país.

As inscrições, tanto para acompanhamento online como para o presencial, podem ser realizadas em Seminário Seguro e Transformação Ecológica: Rumo à COP-30:

https://evento.fgv.br/climaticasemercado0611/

Foto: O Superintendente, Alessandro Octaviani