STOA marca presença em evento global de seguros

A STOA participou, no mês de junho, do MDRT Annual Meeting 2026, em Anaheim, Califórnia, nos Estados Unidos. O encontro reuniu profissionais de seguros de vida, planejamento financeiro, gestão patrimonial e desenvolvimento profissional de diferentes países.

Considerado um dos principais eventos globais do setor, o MDRT Annual Meeting promoveu uma programação voltada à educação contínua, ao compartilhamento de experiências internacionais e ao fortalecimento de conexões entre profissionais que atuam no mercado financeiro e de seguros.

Durante o evento, a STOA reforçou seu compromisso com a formação de novos talentos, a valorização da ética profissional e o incentivo à participação de profissionais brasileiros no próximo ciclo da Million Dollar Round Table, associação global que reúne alguns dos principais nomes do mundo em seguros e planejamento financeiro.

Para Eduardo Marcellini, CEO da STOA, a participação no evento representou uma oportunidade estratégica de atualização e troca de conhecimento. “Estar no MDRT Annual Meeting 2026 foi uma experiência extremamente enriquecedora. O evento reuniu conteúdos relevantes, profissionais de alto nível e discussões fundamentais para o futuro do nosso setor. Voltamos ainda mais comprometidos em ampliar o acesso dos profissionais brasileiros a esse ambiente de desenvolvimento, excelência e conexão global”, destacou Eduardo Marcellini.

Entre os destaques do próximo ciclo esteve a posse do novo Comitê Executivo da MDRT, que terá como presidente John F. Nichols, profissional reconhecido por sua atuação em seguros de vida, coberturas por invalidez e proteção de renda. A nova liderança reforçou o compromisso da entidade com educação contínua, ética profissional, troca de experiências globais e desenvolvimento sustentável da carreira dos associados.

A programação do encontro contou com apresentações na Plataforma Principal, que trouxe líderes de pensamento e palestrantes renomados para abordar temas como vendas, estratégias de negócios, equilíbrio entre vida profissional e pessoal e desenvolvimento de carreira. O espaço também apresentou o MDRT Speaks, com segmentos dinâmicos nos quais membros compartilharam conceitos inovadores sobre produtividade, engajamento de clientes e práticas comerciais.

As sessões de foco reuniram especialistas do setor, membros e não membros da MDRT, em debates sobre produtos de proteção, gestão de patrimônio, estratégias de aposentadoria, marketing, prospecção, processos de negócios, recrutamento, tecnologia e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Outro ponto relevante foi a ConneXion Zone, área voltada ao networking, à troca de experiências e à aproximação entre participantes, palestrantes e profissionais de diferentes mercados. O espaço ofereceu mais de 75 sessões com ideias práticas, soluções inovadoras e oportunidades de relacionamento profissional.

Segundo Luiz Sampaio, cofundador da STOA, o evento ampliou de forma significativa as conexões internacionais da associação. “O MDRT Annual Meeting 2026 fortaleceu nossa visão sobre a importância do networking global. Tivemos contato com profissionais de diferentes países, realidades e modelos de atuação, o que ampliou nossa perspectiva sobre o mercado e abriu novas possibilidades de colaboração. Essa troca internacional foi essencial para levarmos ainda mais valor aos profissionais brasileiros”, concluiu.

Com a participação no MDRT Annual Meeting 2026, a STOA consolidou sua presença em um dos principais fóruns mundiais do setor e reforçou sua atuação na busca por conhecimento, relacionamento e desenvolvimento profissional para o mercado brasileiro.