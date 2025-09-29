SindSeg RJ/ES marca presença no CONEC 2025

O Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (SindSeg RJ/ES) marcou presença no Congresso dos Corretores de Seguros (CONEC) 2025, maior congresso de corretores de seguros da Américca Latina. Saint’Clair Pereira Lima, presidente do SindSeg RJ/ES, participou das atividades, ao lado de integrantes da entidade e lideranças das principais seguradoras do país.

“Esse evento trouxe provocações interessantes sobre o futuro, sobre o desconforto causado pelas mudanças, mas, acima de tudo, sobre a importância de se preparar para os desafios. Muitas vezes, o desafio é uma oportunidade disfarçada de obstáculo”, observou Saint’Clair Pereira Lima.

Além de acompanhar as principais mesas de debates e atividades do CONEC 2025, o presidente do SindSeg RJ/ES esteve com Americo Pinto Gomes (Bradesco Seguros), Marco Antônio Gonçalves (Mag Seguros), Luís Carlos Ferreira (SulAmérica Seguros), Bruno Lessa (BradescoAuto) e Ricardo Costa (Sinaf Seguros), entre outros representantes do mercado de seguros.

Com o tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, a 20ª edição do congresso representou marco na história do evento. Realizado em São Paulo entre os dias 25 e 27 de setembro, o encontro reuniu aproximadamente 10 mil profissionais do Brasil e de outros países, como uma delegação de mais de 20 corretores de Buenos Aires.