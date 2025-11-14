Sincor-SP destaca iniciativa em Bauru: Semana Municipal do Seguro avança na Câmara e reforça importância da proteção para a sociedade

O Sincor-SP celebra a iniciativa apresentada pelo vereador e corretor de seguros André Maldonado, que propôs a criação da Semana Municipal do Seguro em Bauru, um projeto voltado à conscientização da população sobre a importância da proteção, da prevenção e do planejamento financeiro.

A proposta entrou em tramitação na Câmara Municipal e passou por Audiência Pública nesta semana, etapa fundamental para o debate com a sociedade e para o avanço rumo à votação em plenário. O encontro contou com a participação do diretor 2º Tesoureiro do Sincor-SP, Fernando Alvarez, que é natural de Bauru e tem forte atuação na região. Sua presença reforçou o compromisso da entidade com iniciativas que ampliam o diálogo com a população e fortalecem o papel do corretor de seguros.

Durante a audiência, o vereador destacou que o seguro desempenha papel essencial no bem-estar das famílias e no desenvolvimento do país. “Eu sou corretor de seguros como profissão, então conheço bem a relevância desse mercado. O seguro protege, garante a vida das pessoas e representa cerca de 6% do PIB brasileiro. Precisamos conscientizar a população sobre essa importância e ampliar o acesso à proteção”, afirmou Maldonado.

O diretor executivo do Sincor-SP também ressaltou a relevância do projeto e o papel da categoria na construção de uma sociedade mais protegida. “A Semana Municipal do Seguro é uma oportunidade valiosa para aproximar a população do conhecimento sobre riscos e proteção. Os corretores têm um papel decisivo nesse processo: somos nós que orientamos, esclarecemos dúvidas e ajudamos as famílias a tomarem decisões mais seguras. Iniciativas como esta reforçam a presença do seguro no dia a dia das pessoas e fortalecem toda a cadeia do setor”, garantiu Alvarez.

Para o Sincor-SP, a criação de iniciativas como a Semana Municipal do Seguro fortalece o papel do corretor e amplia o diálogo com a sociedade, levando informação qualificada sobre temas como riscos, responsabilidade, planejamento e segurança financeira.

A entidade entende que esse tipo de mobilização contribui para tornar o seguro mais presente na rotina das pessoas, destacando sua função social e econômica. O Sincor-SP seguirá acompanhando a tramitação do projeto em Bauru e reafirma seu apoio a todas as ações que valorizem a cultura do seguro e o trabalho dos corretores em todo o Estado.

Fonte: Sincor-SP