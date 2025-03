Sincor-SP celebra o mês da mulher com palestra sobre liderança feminina com Priscilla de Sá

Para celebrar o mês da mulher corretora de seguros, o Sincor-SP realizará, no dia 19 de março, às 10h, a live “As competências das Líderes do Futuro”. A palestra será conduzida por Priscilla de Sá, com mediação da 1ª vice-presidente da entidade, Simone Fávaro. Para assistir, clique aqui:

Durante o evento, corretoras associadas, com a Contribuição Associativa em dia, terão a chance de concorrer a 30 vouchers da Vivara, sendo um sorteio para cada Regional. O prêmio é pessoal, intransferível e não pode ser convertido em dinheiro.

Priscilla de Sá é coach, escritora e palestrante especializada em liderança feminina. Formada em Jornalismo, ela ampliou sua atuação para a Psicologia Clínica e Organizacional, com foco no atendimento a mulheres com transtornos de personalidade borderline e questões relacionadas à saúde emocional. Nos últimos anos, impactou mais de 500 mil pessoas por meio de suas palestras e foi facilitadora e influenciadora na Rede Mulher Empreendedora, a maior rede de empreendedorismo feminino do Brasil. Em 2025, ela estreia o espetáculo de stand-up “Nunca Foi Sorte”, que mistura humor, dados e reflexões sobre os desafios do empreendedorismo feminino.

“Este evento é uma oportunidade para refletirmos sobre o papel fundamental da mulher na liderança e no desenvolvimento do mercado de seguros. O Sincor-SP se dedica a promover o fortalecimento das corretoras de seguros”, Simone garantiu.

A live conta com apoio da CAPEMISA Seguradora, Maxpar, Porto, SulAmérica e Tokio Marine Seguradora.

Fonte: Sincor-SP