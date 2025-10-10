Sincor-SP apresenta resultados do Conec 2025 e celebra crescimento histórico em todas as frentes

O Sincor-SP reuniu, nesta terça-feira (7/10), a diretoria executiva e os gestores da entidade para apresentar os resultados consolidados do 20º Congresso dos Corretores de Seguros de São Paulo (Conec 2025), realizado entre os dias 25 e 27 de setembro no Distrito Anhembi. O encontro apresentou um panorama completo do desempenho do evento – considerado a maior edição de todos os tempos –, com destaque para o crescimento expressivo nas áreas de exposição, número de marcas patrocinadoras, engajamento digital e inovações de experiência.

Crescimento histórico

Em comparação à edição de 2023, o Conec 2025 registrou um salto de 32% na área total do evento, alcançando 29.270 m², e um aumento de 33% no número de marcas patrocinadoras, que passou de 66 para 88 empresas – sendo 39 delas estreantes, o que representa 44% de novos parceiros.

A área de exposição também cresceu 34%, totalizando 5.588 m², com estandes de companhias seguradoras, insurtechs e empresas de serviços que apresentaram inovações em produtos, tecnologia e soluções voltadas ao corretor de seguros.

A dimensão do evento também se refletiu na operação logística: foram mais de 15 mil porções servidas durante os almoços oficiais nos dias 26 e 27 de setembro, evidenciando a estrutura de hospitalidade e a complexidade de atendimento de um público que superou 10 mil participantes – entre congressistas, expositores, autoridades e convidados.

Engajamento digital recorde

O aplicativo oficial do Conec consolidou-se como um dos grandes diferenciais da edição, somando 524.295 interações ao longo dos três dias de evento.

Foram 7.113 usuários cadastrados, 3.901 acessos ativos (54,84% de adesão), 17 mil trocas de contato, 1.564 mensagens via chat, 795 postagens, 2.638 curtidas e 12.243 comentários.

Os palestrantes mais favoritados pelo público foram Boris Ber, presidente do Sincor-SP (220 favoritamentos), Jayme Brasil Garfinkel (188) e Nilton Molina (173).

Entre os expositores, CNP Seguradora, AKAD Seguros e Yelum Seguradora lideraram o ranking de engajamento, enquanto as trilhas de conhecimento mais populares abordaram transformação digital, marketing e inovação na corretagem.

Ações inéditas de merchandising e experiência

O Conec 2025 também marcou um novo patamar na integração entre marcas e experiência do participante, com uma série de ações de merchandising inéditas que ampliaram a presença das patrocinadoras no ambiente do evento.

Entre as novidades estiveram cordões e logotipos personalizados nos crachás, capas de cadeiras no palco 2, o podcast ao vivo no Conec, áreas de coworking, guarda-volumes, estações de recarga de celular, além de atividades no Espaço Gastronômico, como o picolé temático, café na plenária e ativações com cubos de LED e painéis de LED (merchan dinâmico).

A comunicação visual também ganhou novas frentes com as placas de avenidas internas e o espaço Exposeg, reforçando o protagonismo das marcas em todos os ambientes do congresso.

Olhar para o futuro

O presidente Boris Ber destacou que o desempenho do Conec 2025 representa não apenas um marco de crescimento, mas um símbolo da transformação digital e da força coletiva dos corretores de seguros.

“Mais do que um congresso, o Conec se tornou uma plataforma de aprendizado, networking e inteligência de dados. O engajamento expressivo mostra que estamos no caminho certo para construir o corretor do futuro: conectado, protagonista e cada vez mais próximo do cliente”, afirmou.

Com base nos resultados, o Sincor-SP já iniciou o planejamento da próxima edição, em 2027, com o objetivo de ampliar a integração entre tecnologia, conteúdo e relacionamento humano, mantendo viva a essência do conceito SinergIA Digital, que marcou o Conec 2025. Fonte: Sincor-SP