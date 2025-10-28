Simetria Brasil patrocina 4ª Corrida Mário Penna e reforça prevenção à saúde

Mais do que comercializar planos de saúde, a Simetria Brasil vem ampliando sua atuação para promover hábitos saudáveis, bem-estar e qualidade de vida. Em 2025, a empresa consolidou novo posicionamento, alinhado ao propósito de mostrar que saúde vai além da contratação do plano. A proposta é incentivar o cuidado integral — físico, mental e social — por meio de ações que unem prevenção, movimento e solidariedade.

Um exemplo desse compromisso foi o patrocínio à 4ª Corrida Mário Penna, realizada no dia 25 de outubro, na Orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Com o tema “Unidos pela vida. Juntos contra o câncer”, o evento reuniu cerca de 3.000 participantes e destinou toda a renda ao Instituto Mário Penna, referência no tratamento oncológico em Minas Gerais.

Durante os dois dias que antecederam a corrida, a sede da Simetria foi o ponto oficial de retirada dos kits dos atletas, que tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da empresa. Nesse período, os corredores também puderam se inscrever para o sorteio de pares de tênis de corrida, com os prêmios sendo entregues no próprio dia do evento. Já na arena da corrida, o estande da marca promoveu atividades de integração e novas ativações, aproximando ainda mais a Simetria do público.

O diretor Comercial, de Operações e Marketing da companhia, Leonardo Falcão, informa que a ação faz parte da agenda permanente de promoção da saúde. “Estruturamos um calendário de ações voltadas à prevenção e ao bem-estar. A ideia é ir além da oferta de bons planos e fortalecer a consciência sobre o autocuidado. As corridas de rua se mostraram uma forma democrática e inspiradora de levar essa mensagem para colaboradores, clientes e toda a comunidade”, explica.

Antes da Corrida Mário Penna, a companhia já havia realizado e apoiado outras iniciativas, como a Corrida Simetria e Corre Capivaras, em julho, em Belo Horizonte, e a 4ª Corrida do Democrata, na cidade de Sete Lagoas, em setembro.

Segundo Falcão, o engajamento crescente do público confirma o acerto da estratégia. “Acreditamos que saúde se constrói no dia a dia, em cada escolha. Estar em eventos como a Corrida Mário Penna reforça nosso compromisso com a prevenção e a solidariedade. É uma celebração à vida e à importância de cuidar de si e do outro”, conclui o executivo.

A Simetria Brasil, com sede em Belo Horizonte (MG), é atualmente uma das maiores plataformas de vendas multimarcas do País, atuando nos segmentos de planos de saúde, odontológicos, consórcios, seguros saúde, vida, previdência e residenciais. Com mais de 2.600 corretores cadastrados (CPF) e 700 escritórios parceiros (CNPJ), a empresa se consolida como referência no apoio comercial e na geração de negócios para o mercado de seguros e benefícios.

Foto: Time da Simetria e atletas no estande da empresa: 4ª Corrida Mário Penna