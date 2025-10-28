Search
Instagram Facebook Youtube Whatsapp Linkedin

Sicredi organiza Summit Investimentos na B3 de São Paulo

Instituição financeira cooperativa reforça importância da consultoria personalizada para investidores de acordo com seus momentos de vida financeira – Com foco na integração, na atualização técnica e no planejamento estratégico, o Summit Investimentos Sicredi 2025 reuniu profissionais da área de investimentos das cooperativas Sicredi que atuam no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Santa Catarina para três dias de imersão na sede da B3, em São Paulo. O encontro aconteceu entre os dias 14 e 16 de outubro e destacou o papel essencial dos gerentes e assessores de investimento na jornada do associado, reforçando o compromisso com a formação contínua e com a entrega de uma assessoria financeira cada vez mais próxima e qualificada.

A iniciativa faz parte da agenda permanente de capacitação da instituição financeira cooperativa, que busca preparar os profissionais para reforçar a postura consultiva e o relacionamento próximo aos associados na gestão de investimentos. Para a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná, o Summit foi um marco de alinhamento e inspiração. “O objetivo é olhar para 2026 sempre focados na trajetória única de cada associado. Nosso grande propósito é apoiá-lo na construção dos seus sonhos — e, para isso, precisamos de uma equipe preparada, técnica e com conhecimento”, destacou a mediadora do evento.

Cenário econômico e relacionamento humano

A abertura do Summit teve como destaque a palestra “Cenário Econômico e Tendências para 2026”, conduzida por Eleonora de Oliveira, da equipe de Análises Econômicas do Sicredi. A economista apresentou dados sobre o mercado financeiro nacional e internacional, com foco na geopolítica e nos impactos sobre a economia global e brasileira. “A economia brasileira tem tido bom desempenho, mas começa a perder tração devido aos juros elevados. Nesses momentos de incerteza, o cooperativismo — especialmente o Sicredi — tem a vantagem de conhecer de perto o associado e mitigar riscos que outras instituições não conseguem”, explicou Eleonora.

Na sequência, o gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal, ministrou a palestra “Relacionamento humano em tempos digitais”, reforçando a importância da empatia e da personalização no contato com os associados. “Neste mundo cada vez mais tecnológico, onde a disputa pela atenção das pessoas é intensa, é fundamental evitar soluções prontas e investir em customização — como eventos especiais para investidores, comunicações personalizadas e foco no contato humano. Esse é o caminho para construir vínculos mais verdadeiros”, destacou Leal.

O primeiro dia contou com três momentos de discussão sobre estratégias de investimento. Eduardo Crawshaw d´Azevedo, gerente de Negócios de Investimentos e Previdência do Sicredi, apresentou a palestra “Visão Alongada na Área de Investimentos”. Em seguida, Luiz Furlani (Sicredi Asset), Getulio Ost (Sulamérica Asset) e Christopher Smith (Capitânia Asset) debateram como alinhar segurança e personalização na jornada do investidor.

“O próximo ano será interessante, desafiador e exigente, mas também repleto de boas oportunidades para retornos e novos investimentos”, afirmou André Salgado, da Adam Capital, que participou do painel “Multimercado em Movimento” ao lado de Furlani e Ost.

Educação financeira e uso de dados

O segundo dia do evento foi dedicado a temas práticos sobre o papel dos assessores e gerentes na orientação financeira e no uso de dados para apoiar o associado investidor. Sandro da Cunha Yamada, analista sênior de investimentos e previdência da Confederação Sicredi, falou sobre como adaptar os produtos financeiros aos diferentes momentos de vida do associado.

Em seguida, os assessores de Desenvolvimento do Cooperativismo da Central PR/SP/RJ e do Centro Sul, Altair Carrara e Rodrigo Henrique Muller, conduziram a palestra “Orientação financeira como bússola da jornada”, reforçando o papel do Sicredi na formação de associados mais conscientes financeiramente. “Essa é uma iniciativa que ajuda o associado a se organizar dentro de um planejamento, da poupança e do crédito consciente. Assim, ele conquista seus objetivos e realiza seus sonhos junto com o Sicredi”, afirmou Altair.

O dia seguiu com a apresentação de dois cases inspiradores. No primeiro, Fernando José de Carvalho (Sicredi Campos Gerais), Beatriz Tellaroli Pereira (Sicredi Morada do Sol) e Rubens Santos da Silva Junior (Sicredi Paranapanema) mostraram o diferencial do cooperativismo no atendimento à pessoa física. “Tenho muito orgulho e enxergo propósito em atender, porque acredito que podemos mudar a vida do associado por meio da educação financeira”, relatou Beatriz Tellaroli Pereira.

O segundo case, “Soluções financeiras para Pessoa Jurídica — Experiência de sucesso com empresas locais”, foi apresentado por Jonas Eduardo Davide (Sicredi Agroempresarial), Sandro Roque (Sicredi Grandes Lagos) e Thiago Teixeira Amaral Sneideris (Sicredi Centro Oeste Paulista).

Encerrando o dia, Matheus Charleaux, da B3, apresentou a palestra “Como utilizar os dados para entregar valor na jornada do associado investidor?”, mostrando como a análise de informações pode potencializar as estratégias das cooperativas. “Estamos desenvolvendo novas frentes de dados e, o mais importante, queremos estar próximos e ouvir as cooperativas. O Sicredi nos dá essa oportunidade de levar inovação e inteligência de mercado até a ponta”, ressaltou Charleaux.

Propósito e personalização

O terceiro e último dia do evento começou com a palestra de Julio Damião, especialista em finanças, que abordou “Os desafios de se tornar um profissional relevante”. Em seguida, o painel “O papel protagonista do assessor na vida do associado” reuniu André Alonso Brito (Sicredi Nossa Terra), Julio Cesar Santos Borba (Sicredi Rio Paraná) e Fernando Thomé (Sicredi Vale do Piquiri).

Outro destaque foi o case “Soluções de investimentos para o Agronegócio — Impacto na jornada do produtor rural”, com Thais Fernanda A. Hermisdorff Amaral (Sicredi Progresso), Everton Aquino Moreira Rodrigues (Sicredi Credjuris) e Djefferson Rodrigo Anschau (Sicredi Aliança). “Tivemos um crescimento expressivo na base de associados investidores: nossa carteira passou de 10% no ano passado para 20% este ano. Foi um avanço muito positivo”, contou Thais.

O encerramento ficou por conta de Fernando Wissmann, consultor de negócios do Sicredi, com a palestra “Nichos de associados: um olhar para além da segmentação”, convidando os participantes a repensar o atendimento sob uma ótica mais humana e personalizada.

Missão cumprida

Ao longo de três dias, o Summit Investimentos Sicredi 2025 promoveu uma imersão em tendências econômicas, relacionamento humano, educação financeira e inovação em dados — pilares que sustentam a atuação do Sicredi em investimentos.

Mais do que compartilhar conhecimento, o evento reforçou o papel das cooperativas como agentes de transformação financeira e social. “Olhar para o futuro é também reafirmar o nosso propósito: estar ao lado do associado, com empatia, técnica e propósito, ajudando-o a crescer de forma sustentável”, concluiu Adriana Zandoná.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Compartilhe

Assine nossa newsletter