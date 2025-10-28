Sicredi organiza Summit Investimentos na B3 de São Paulo

Instituição financeira cooperativa reforça importância da consultoria personalizada para investidores de acordo com seus momentos de vida financeira – Com foco na integração, na atualização técnica e no planejamento estratégico, o Summit Investimentos Sicredi 2025 reuniu profissionais da área de investimentos das cooperativas Sicredi que atuam no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Santa Catarina para três dias de imersão na sede da B3, em São Paulo. O encontro aconteceu entre os dias 14 e 16 de outubro e destacou o papel essencial dos gerentes e assessores de investimento na jornada do associado, reforçando o compromisso com a formação contínua e com a entrega de uma assessoria financeira cada vez mais próxima e qualificada.

A iniciativa faz parte da agenda permanente de capacitação da instituição financeira cooperativa, que busca preparar os profissionais para reforçar a postura consultiva e o relacionamento próximo aos associados na gestão de investimentos. Para a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná, o Summit foi um marco de alinhamento e inspiração. “O objetivo é olhar para 2026 sempre focados na trajetória única de cada associado. Nosso grande propósito é apoiá-lo na construção dos seus sonhos — e, para isso, precisamos de uma equipe preparada, técnica e com conhecimento”, destacou a mediadora do evento.

Cenário econômico e relacionamento humano

A abertura do Summit teve como destaque a palestra “Cenário Econômico e Tendências para 2026”, conduzida por Eleonora de Oliveira, da equipe de Análises Econômicas do Sicredi. A economista apresentou dados sobre o mercado financeiro nacional e internacional, com foco na geopolítica e nos impactos sobre a economia global e brasileira. “A economia brasileira tem tido bom desempenho, mas começa a perder tração devido aos juros elevados. Nesses momentos de incerteza, o cooperativismo — especialmente o Sicredi — tem a vantagem de conhecer de perto o associado e mitigar riscos que outras instituições não conseguem”, explicou Eleonora.

Na sequência, o gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal, ministrou a palestra “Relacionamento humano em tempos digitais”, reforçando a importância da empatia e da personalização no contato com os associados. “Neste mundo cada vez mais tecnológico, onde a disputa pela atenção das pessoas é intensa, é fundamental evitar soluções prontas e investir em customização — como eventos especiais para investidores, comunicações personalizadas e foco no contato humano. Esse é o caminho para construir vínculos mais verdadeiros”, destacou Leal.

O primeiro dia contou com três momentos de discussão sobre estratégias de investimento. Eduardo Crawshaw d´Azevedo, gerente de Negócios de Investimentos e Previdência do Sicredi, apresentou a palestra “Visão Alongada na Área de Investimentos”. Em seguida, Luiz Furlani (Sicredi Asset), Getulio Ost (Sulamérica Asset) e Christopher Smith (Capitânia Asset) debateram como alinhar segurança e personalização na jornada do investidor.

“O próximo ano será interessante, desafiador e exigente, mas também repleto de boas oportunidades para retornos e novos investimentos”, afirmou André Salgado, da Adam Capital, que participou do painel “Multimercado em Movimento” ao lado de Furlani e Ost.

Educação financeira e uso de dados

O segundo dia do evento foi dedicado a temas práticos sobre o papel dos assessores e gerentes na orientação financeira e no uso de dados para apoiar o associado investidor. Sandro da Cunha Yamada, analista sênior de investimentos e previdência da Confederação Sicredi, falou sobre como adaptar os produtos financeiros aos diferentes momentos de vida do associado.

Em seguida, os assessores de Desenvolvimento do Cooperativismo da Central PR/SP/RJ e do Centro Sul, Altair Carrara e Rodrigo Henrique Muller, conduziram a palestra “Orientação financeira como bússola da jornada”, reforçando o papel do Sicredi na formação de associados mais conscientes financeiramente. “Essa é uma iniciativa que ajuda o associado a se organizar dentro de um planejamento, da poupança e do crédito consciente. Assim, ele conquista seus objetivos e realiza seus sonhos junto com o Sicredi”, afirmou Altair.

O dia seguiu com a apresentação de dois cases inspiradores. No primeiro, Fernando José de Carvalho (Sicredi Campos Gerais), Beatriz Tellaroli Pereira (Sicredi Morada do Sol) e Rubens Santos da Silva Junior (Sicredi Paranapanema) mostraram o diferencial do cooperativismo no atendimento à pessoa física. “Tenho muito orgulho e enxergo propósito em atender, porque acredito que podemos mudar a vida do associado por meio da educação financeira”, relatou Beatriz Tellaroli Pereira.

O segundo case, “Soluções financeiras para Pessoa Jurídica — Experiência de sucesso com empresas locais”, foi apresentado por Jonas Eduardo Davide (Sicredi Agroempresarial), Sandro Roque (Sicredi Grandes Lagos) e Thiago Teixeira Amaral Sneideris (Sicredi Centro Oeste Paulista).

Encerrando o dia, Matheus Charleaux, da B3, apresentou a palestra “Como utilizar os dados para entregar valor na jornada do associado investidor?”, mostrando como a análise de informações pode potencializar as estratégias das cooperativas. “Estamos desenvolvendo novas frentes de dados e, o mais importante, queremos estar próximos e ouvir as cooperativas. O Sicredi nos dá essa oportunidade de levar inovação e inteligência de mercado até a ponta”, ressaltou Charleaux.

Propósito e personalização

O terceiro e último dia do evento começou com a palestra de Julio Damião, especialista em finanças, que abordou “Os desafios de se tornar um profissional relevante”. Em seguida, o painel “O papel protagonista do assessor na vida do associado” reuniu André Alonso Brito (Sicredi Nossa Terra), Julio Cesar Santos Borba (Sicredi Rio Paraná) e Fernando Thomé (Sicredi Vale do Piquiri).

Outro destaque foi o case “Soluções de investimentos para o Agronegócio — Impacto na jornada do produtor rural”, com Thais Fernanda A. Hermisdorff Amaral (Sicredi Progresso), Everton Aquino Moreira Rodrigues (Sicredi Credjuris) e Djefferson Rodrigo Anschau (Sicredi Aliança). “Tivemos um crescimento expressivo na base de associados investidores: nossa carteira passou de 10% no ano passado para 20% este ano. Foi um avanço muito positivo”, contou Thais.

O encerramento ficou por conta de Fernando Wissmann, consultor de negócios do Sicredi, com a palestra “Nichos de associados: um olhar para além da segmentação”, convidando os participantes a repensar o atendimento sob uma ótica mais humana e personalizada.

Missão cumprida

Ao longo de três dias, o Summit Investimentos Sicredi 2025 promoveu uma imersão em tendências econômicas, relacionamento humano, educação financeira e inovação em dados — pilares que sustentam a atuação do Sicredi em investimentos.

Mais do que compartilhar conhecimento, o evento reforçou o papel das cooperativas como agentes de transformação financeira e social. “Olhar para o futuro é também reafirmar o nosso propósito: estar ao lado do associado, com empatia, técnica e propósito, ajudando-o a crescer de forma sustentável”, concluiu Adriana Zandoná.

