Seminário TranspoSul vai debater futuro da logística e transporte no Rio Grande do Sul

Iniciativa organizada pelo Governo do Estado acontece na quinta-feira (25/09), no Palco TranspoSul – Tudo Gira Sobre Rodas – A 24ª TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e Logística recebe nesta quinta-feira (25/09) o Seminário TranspoSul “O passo para o futuro da logística e transporte no Rio Grande do Sul”, iniciativa organizada pelo Governo do Estado, patrocinador Master da feira. O encontro será realizado das 8h30 às 10h30, no Palco TranspoSul – Tudo Gira Sobre Rodas, reunindo autoridades públicas e representantes dos principais setores produtivos gaúchos.

A abertura ficará a cargo do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS), Delmar Albarello, com coordenação de Ricardo Gomes, assessor político e institucional do SETCERGS e ex-vice-prefeito de Porto Alegre.

A programação terá dois painéis. O primeiro, “Importância do Transporte”, contará com mediação de Joarez Piccinini, diretor de Relações Institucionais da Randoncorp e presidente do Conselho do Banco Randon, e participações de Gedeão Pereira (presidente da Farsul), Claudio Bier (presidente da Fiergs) e Luiz Carlos Bohn (presidente da Fecomércio-RS).

Na sequência, o painel “Modelo de Expansão da Infraestrutura Rodoviária no RS” será mediado por Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes, e terá como debatedores o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o secretário de Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

“Esse seminário mostra a relevância do diálogo entre governo, empresários e sociedade para construir soluções conjuntas para o setor”, destacou o presidente do SETCERGS, Delmar Albarello.

A 24ª TranspoSul é uma realização do SETCERGS. Patrocinadores Masters: Dipesul Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, DAF Eldorado Caminhões e Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Patrocinador Premium: Grupo Vamos. Patrocinador Plus: Veloe Go. Apoiador do Congresso: Transpocred. Para mais informações acesse https://transposul.com/

A inscrição para o evento pode ser feita no link https://transposul.com/congresso/

Redação: Marcelo Matusiak

Sobre o SETCERGS

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul – SETCERGS foi fundado em agosto de 1959 e é o órgão de representação sindical patronal do transporte rodoviário de cargas com base territorial na maior parte do Estado do Rio Grande do Sul.

