Seguros em um mundo multigeracional: o que esperar da 5ª Maratona da Inovação

Evento promovido pelo JRS acontece no dia 17 de setembro em Porto Alegre (RS) e reúne mais de 30 speakers do setor para discutir o futuro do seguro em um mundo multigeracional; Confira programação – A programação oficial da 5ª Maratona da Inovação em Seguros acaba de ser divulgada no site oficial – JRSPortal.com.br/maratona-2025, marcando um novo passo rumo ao maior encontro sobre transformação e futuro do setor no Sul do Brasil. O evento acontece no dia 17 de setembro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre (RS), e vai reunir mais de 30 speakers confirmados, entre CEOs, especialistas, líderes de entidades e executivos das principais companhias do mercado. Promovida pelo JRS, que completou 25 anos em 2025, a Maratona traz como tema central “Mundo Multigeracional: Qual o novo sentido do seguro?”, e promete uma imersão profunda em temas estratégicos que conectam gerações, tecnologia, propósito e inovação.

“A Maratona é um espaço de encontro, provocação e construção coletiva. Em 2025, ela marca também os 25 anos do JRS, e por isso vamos entregar um evento que realmente represente a diversidade e a potência do mercado de seguros brasileiro”, destaca Júlia Senna Carvalho, CEO do JRS. “Nossa proposta é mostrar como diferentes gerações se relacionam com o seguro, e como as empresas podem se adaptar com propósito e inovação.”

A tradicional palestra de abertura será conduzida por César Saut, vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência. Em seguida, o publicitário Walter Longo apresenta o talk “Protagonismo nos Negócios – Como ampliar as chances de sucesso num mundo em transição”, oferecido pela Sabemi. Num oferecimento da Icatu, o empresário gaúcho Will Weber falará na parte da tarde sobre “A Onda da Experiência”. A palestra de encerramento será com o comunicador Arthur Gubert, com o tema “O Poder do SIM”.

A programação também inclui painéis como:

“Seguros 2030”, com a visão de grandes grupos sobre o futuro do setor

“Mais tempo, mais demanda”, sobre longevidade e impacto nos custos atuariais

“Seguro com propósito”, abordando o valor percebido entre gerações

“Transformação”, sobre o papel da liderança na inovação com propósito

“Clientes 5.0”, sobre personalização, experiência e confiança

E outros temas como sucessão familiar, atuação de entidades, mutualismo, capitalização e ESG. A programação completa — com temas, horários e nomes dos palestrantes — pode ser conferida em: www.jrsportal.com.br/maratona-2025

Este ano, os dois palcos principais do evento recebem naming oficial dos patrocinadores Diamante Icatu e Rio Grande, reforçando a conexão dessas marcas com o propósito do encontro. E para recepcionar os participantes ao longo de toda a jornada, a CAPEMISA Seguradora assina o Café da CAPEMISA, que estará disponível durante todo o evento com café fresquinho, lanches e quitutes — um ambiente pensado para acolher, conectar e energizar o público durante os intervalos.

﻿A 5ª Maratona da Inovação em Seguros conta com o apoio e patrocínio das principais marcas do setor. Diamante – Icatu, Rio Grande Seguros e CAPEMISA; Ouro – Atuária Brasil e Sabemi; Prata – Azos, Aplicap, Grupo Bradesco Seguros, HDI Seguros, Patzlaff Corretora de Seguros, PROAUTO, Tokio Marine e Yelum; Apoio – Aconseg RS, Cabergs, ExperMed, Fedrizzi, Gente Seguradora, GBOEX, Solaris e Sompo.

Serviço

5ª Maratona da Inovação em Seguros, do JRS

Quando: 17 de setembro de 2024 – Das 8h às 18h

Onde: Teatro Unisinos – Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1600, Bairro Boa Vista – Porto Alegre/RS

Ingressos: clique aqui:

https://www.sympla.com.br/evento/5-maratona-da-inovacao-em-seguros/3012885

Mais informações: (51) 98140-0475 | eventos@jrscomunicacao.com.br