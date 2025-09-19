Sancor Seguros reforça proximidade com corretores e apresenta soluções no CONEC 2025

Com estande exclusivo e patrocínio do evento, a Sancor Seguros marca presença no CONEC 2025 para destacar iniciativas voltadas à inovação comercial e à aproximação com os corretores. A companhia levará ao público ferramentas como o Venda Fácil – que traz praticidade e agilidade na comercialização de seguros – e o programa Ganha Mais, que valoriza o desempenho dos parceiros.

A estratégia reforça o posicionamento da Sancor no mercado de São Paulo, região considerada estratégica para a expansão da companhia em todo o país. O objetivo é estreitar laços com os profissionais que estarão reunidos no encontro e evidenciar a proposta da seguradora de simplificar processos, ampliar oportunidades e apoiar o desenvolvimento dos corretores.

Durante os três dias de evento, a Sancor contará com a participação de sua equipe comercial de São Paulo, além dos gerentes comerciais e executivos da companhia, que estarão à disposição dos visitantes para apresentar soluções, tirar dúvidas e fortalecer o relacionamento.

O CONEC 2025 acontece entre os dias 25 e 27 de setembro, no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).