Sancor Seguros reforça estratégia digital e foco no corretor durante o CQCS Inovação 2025

A Sancor Seguros Brasil participa do CQCS Insurtech & Inovação 2025 com uma presença que combina conteúdo, tecnologia e relacionamento. Alfredo Tulian, CIO da companhia, foi um dos palestrantes do evento, realizado nos dias 11 e 12 de novembro no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP), reunindo executivos e especialistas para discutir o futuro do setor.

Com mais de três décadas de experiência em tecnologia, dados e transformação digital, Tulian destacou que o momento atual exige preparo constante e visão sistêmica. Segundo o executivo, o mercado vive um ambiente de mudanças aceleradas — regulatórias, tecnológicas e comportamentais — e as seguradoras precisam revisar modelos operacionais, integrar áreas de negócio e apoiar parceiros e colaboradores em processos contínuos de adaptação.

“Estamos impactados o tempo todo por mudanças. Precisamos estar preparados para a cultura digital, reorganizando processos e ajudando nossos parceiros a se adaptarem à transformação permanente”, afirmou.

Além da participação no palco, a Sancor marca presença no evento com um estande que reforça sua estratégia de aproximação com o corretor. No espaço, a companhia apresenta um portfólio completo de soluções pensado para atender necessidades reais do mercado, com ferramentas que simplificam a jornada do segurado e tornam a venda mais fluida. A seguradora destaca que inovação, para além da tecnologia, está na capacidade de facilitar o trabalho do corretor e gerar tempo para o que realmente importa: relacionamento, orientação e negócios bem estruturados.

A companhia também enfatiza que o estande foi concebido para promover conversas diretas, troca de insights e construção de parcerias. Segundo Tulian, a essência da Sancor está na combinação entre tecnologia aplicada, eficiência operacional e proximidade humana — elementos que, juntos, fortalecem o corretor e ampliam a experiência do cliente.

A participação no CQCS Inovação 2025 reforça o movimento da Sancor Seguros Brasil em direção a um modelo cada vez mais integrado, digital e centrado no parceiro comercial, consolidando a empresa como uma seguradora preparada para o novo ciclo de maturidade tecnológica do setor.