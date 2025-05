Sancor Seguros promove diálogo estratégico com corretores e parceiros em Brasília

A Sancor Seguros promoveu, no dia 24, uma nova edição do Conexão Sancor em Brasília, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do setor e com a valorização dos corretores como principais parceiros de negócio. O encontro, realizado no restaurante Pobre Juan, no Shopping Iguatemi, contou com a presença de executivos, representantes do mercado local e corretores da região.

Durante o evento, o CCO Paulo Dawibida apresentou o histórico do grupo, fundado na Argentina e com forte presença na América Latina, além de detalhar os planos do Ambição 2030, um projeto que visa fortalecer a atuação da seguradora no Brasil por meio de inovação, expansão territorial e crescimento sustentável. “Queremos construir, junto aos nossos parceiros, soluções que realmente atendam às necessidades do mercado regional e que estejam em sintonia com a realidade do centro-oeste”, destacou.

Representando a seguradora em Brasília, Rosangela Oliveira, comentou sobre a conexão com os profissionais da área e reforçou a visão de longo prazo da companhia. “Queremos, junto aos nossos parceiros, desenvolver soluções que reflitam as necessidades reais do mercado regional e estejam em sintonia com a dinâmica do Centro-Oeste. Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável da região, valorizando a escuta ativa e o relacionamento próximo com os corretores locais.”, afirmou.

Reconhecimento institucional e parceria com o Sincor-DF

Jackson Prata, presidente do Sincor-DF, elogiou a organização do encontro e ressaltou a importância de novas seguradoras investirem na região. “O evento foi impecável, pensado nos mínimos detalhes. Precisamos de mais competitividade no mercado. Avalio a iniciativa muito importante, até precisamos de novos players não somente no mercado do DF, mas de modo geral, temos uma concentração muito grande de prêmios arrecadados concentrados nos 5 maiores do rankings”, avaliou.

O executivo também realçou o sindicato como elo para a chegada de empresas ao setor. “A porta de entrada para qualquer novo player é sempre via SINCOR. A SANCOR nos procurou e pediu ajuda com os corretores da região, e assim fizemos. Espero que continuem de mãos dadas, nos apoiando, e, como consequência disso, eles conseguirão atingir os objetivos deles, crescer em nossa região”, afirmou, reforçando a importância de programas de capacitação como a Agenda Positiva.

Foco no desempenho

Patrícia Bais, cofundadora e diretora-executiva da Bais Seguros Corporativos, comenta que o Conexão Sancor foi um momento de fortalecimento das parcerias de alto desempenho. “Foi uma experiência acolhedora e de muito valor. Reunir corretores especializados em um ambiente propício ao diálogo permitiu discussões profundas e alinhamento de expectativas em um nível diferenciado”, explicou.

Ela destacou que o diferencial do encontro foi a interlocução e a construção conjunta de soluções para as necessidades específicas do mercado corporativo do DF. “A presença seleta de corretores e a expertise da Bais Seguros somada aos executivos da cia permitiram um diálogo mais direto e refinado com a Sancor. Esse tipo de relacionamento impulsiona os negócios na região”, pontuou.

Cocriação como estratégia de crescimento

Por fim, a executiva reforçou a importância da escuta ativa e da colaboração contínua com os corretores. “Momentos como o Conexão Sancor são fundamentais não apenas para apresentar produtos, mas para ouvir quem está na ponta. A cocriação será essencial para construir o futuro do seguro corporativo — e a Bais Seguros tem orgulho de facilitar esse diálogo com a Sancor”, concluiu.