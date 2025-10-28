Ronaldo Gama, head da Favela Seguros, representa o Brasil em encontro internacional sobre seguros inclusivos

O head do Favela Seguros, iniciativa da Favela Holding em parceria com o Grupo MAG, Ronaldo Gama, representou o Brasil na Reunião de Seguros Inclusivos do ICCII 2025, realizada na última semana em Quito, no Equador. O evento reuniu representantes do setor de seguros de 47 países para debater caminhos para o avanço do microsseguro e a inclusão financeira em comunidades de baixa renda.

Durante o encontro, foram definidos cinco princípios orientadores para o desenvolvimento e implementação do microsseguro em escala global: acessibilidade, colaboração público-privada, tecnologia e inovação, sustentabilidade e gestão de riscos, e educação financeira. A proposta é que essas diretrizes sirvam de base para reduzir a lacuna de proteção que ainda afeta a maioria da população vulnerável no mundo.

“Mesmo diante de nossas carências, o Brasil ainda está à frente de muitos países em desenvolvimento em aspectos econômicos e educacionais. Isso, porém, não diminui a nossa responsabilidade de criar mecanismos ágeis para incluir a base da pirâmide, que representa mais de cem milhões de pessoas”, destacou o executivo.

A Fedeseg (Federação de Seguradoras do Equador) apresentou dados que ilustram o desafio. No país, a lacuna de proteção chega a 76%, e o microsseguro cobre apenas 2% da população, distribuída em dez produtos, segundo a Mapfre Economics (2024). O cenário, segundo Ronaldo Gama, é semelhante em grande parte da América Latina — o que reforça a necessidade de políticas voltadas à democratização do acesso ao seguro.

Para ele, o papel do Estado e das seguradoras precisa ser complementar: “Assim como em outros países, enfrentamos o desafio de montar uma estrutura de distribuição com alcance continental, sem inviabilizar os custos. O papel do governo é fundamental, pois a educação financeira só se sustenta com renda e educação básica”.

Com atuação pioneira, o Favela Seguros vem se consolidando como modelo de microsseguro comunitário, conectando proteção financeira, geração de renda e impacto social nas favelas brasileiras. O projeto, desenvolvido pela Favela Holding em parceria com o Grupo MAG e com apoio da CUFA, já transformou a vida de dezenas de representantes comunitários, levando educação financeira e oportunidades para dentro das comunidades.

Sobre a Favela Seguros

A Favela Seguros é uma iniciativa a partir da parceria entre a Favela Holding e a MAG Seguros, com apoio social da CUFA, com o objetivo de promover a inclusão financeira e social nas favelas brasileiras. A empresa oferece produtos desenhados especificamente para atender às necessidades dos moradores de favelas, como serviço funeral, telemedicina, sorteios de 10.000 reais semanais e indenização de até R$50 mil para proteger as famílias. A Favela Seguros busca também capacitar moradores para atuarem como representantes, focados em proteção financeira e familiar em seus territórios, criando oportunidades de trabalho e fomentando o empreendedorismo local.